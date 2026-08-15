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「走向百年 有我一份」廣運喜迎50年 宣告世代交接與百年企業願景

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導
廣運50周年，創辦人暨總裁謝清福（中受訪者）宣布邁向百年企業目標宣，集團將全力搶攻人工智慧、半導體、機器人與無人機、智慧製造及新能源等新世代產業戰略高地。照片提供／廣運集團
廣運50周年，創辦人暨總裁謝清福（中受訪者）宣布邁向百年企業目標宣，集團將全力搶攻人工智慧、半導體、機器人與無人機、智慧製造及新能源等新世代產業戰略高地。照片提供／廣運集團

廣運（6125）於今年迎來創立50周年的重要里程碑，並於台大體育館盛大舉辦「50周年家庭日活動」，邀請集團同仁、眷屬、合作夥伴歡聚一堂。創辦人暨總裁謝清福於活動現場回顧半世紀的創業歷程，除感念全體員工與家屬的傾力支持外，更正式宣示世代傳承布局完成，將引領廣運集團全力搶攻人工智慧、半導體、機器人與無人機、智慧製造及新能源等新世代產業戰略高地，邁向百年企業目標。

白手起家五十載 以「真、善、美」奠定堅實企業文化

回顧創業歷程，謝清福感性表示，1976 年他與白周煌先生攜手創業，當時僅憑藉兩個人合資十萬元資本額起家，憑著「肯做、肯學、不要怕辛苦」的精神，一步一腳印走過半世紀。

「五十年前怎麼也想不到，五十年後會有今天這樣的廣運。」他特別強調，集團能有今日規模，是全體同仁長期拚搏與背後家庭默默支持的共同成果。為使企業文化永續傳遞，謝總裁將廣運長期秉持的經營理念——「誠信經營、熱忱服務」、「技術第一、品質至上」及「繁榮公司、幸福員工」，進一步歸納為「真、善、美」的核心精神（做人要真、做事要善、希望要美），作為集團永續發展的指引方針。

完成高層傳承布局 全力擁抱 AI 與智慧製造轉型

面對快速變化的產業環境與科技浪潮，廣運亦已落實企業治理與傳承規劃。謝清福已於2025年將職責正式交棒給謝明凱出任董事長，完成「創業世代」走向「新創世代」的歷史轉折。

謝濡福指出，趁自己身體健康時完成經驗傳承與責任交付，是為了將舞台完整交給下一代。面對未來前瞻科技產業機遇，他寄予厚望並勉勵經營團隊：「下一代應該要看得比我們更遠，做得比我們更好。」同時，他也以身作則，期許全體同仁保持不間斷的學習熱情，「不管幾歲，都不能停止學習」，透過持續創新提升企業競爭力。

站在新起點 攜手同仁共築百年企業願景

從1976年創業至2026年邁入第50個年頭，廣運站在下一個半世紀的起點，已明確鎖定未來關鍵技術領域。謝清福期許廣運持續精進核心技術，掌握新產業契機，朝向百年企業目標堅定前行，並期盼未來走到百年之際，每一位廣運人都能驕傲地表示：「廣運走向百年的歷史裡，有我一份。」

廣運 無人機

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