Grab併富胖達掀正反論戰 專家：附加負擔或可兼顧競爭

外送新變局4

（中央社記者潘姿羽台北15日電）東南亞叫車與外送龍頭Grab擬併購foodpanda台灣業務，正反意見兩極。反對方憂心Uber持有Grab股權，恐削弱市場競爭；產學界則提出，若直接否決交易，市場也可能走向一家獨大，附加負擔可作為公平會審查選項。

東南亞叫車與外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務，歷經數月補件階段，公平交易委員會已於6月中旬正式受理。

消息一出，立刻引來諸多反對聲浪，除了立委提出質疑，全國外送產業工會也持反對態度。

此案引發正反論戰，主因是公平會於2024年底考量兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，駁回UberEats與foodpanda結合案；儘管今年提出結合申請的主角換人，但Uber持有Grab13%股份，如今Grab收購台灣foodpanda，引發Uber「繞道」投資疑慮。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，Uber持有Grab股份，若Grab與foodpanda併購後，恐造成一家外送平台壟斷市場的局面，平台掌握定價權後，可能導致商品價格更高、店家抽成易受資方控制、外送員能選擇的平台減少，進而影響消費者、店家及外送員。

公平會審查Grab收購台灣foodpanda之際，全球外送版圖又傳震撼彈。7月16日，Uber宣布以148億美元（約新台幣4765億元）股權價值，收購foodpanda母公司Delivery Hero。此案合併後平台將橫跨近百個國家，勢必面臨繁複的監管程序審查，也為台灣公平會審查Grab併購foodpanda台灣業務一案增添變數。

東吳大學商學院暨明志科技大學經營管理系助理教授、銓威法律事務所資深顧問林柏翰指出，目前反對方多主張此案買方（Grab）、賣方（foodpanda）都有Uber身影，可能導致消極競爭，但他分析，若公平會否決此案，市場發展未必更有利於競爭。

林柏翰表示，儘管foodpanda台灣目前仍維持獲利，隨著外送專法上路，未來獲利能力面臨考驗；若Delivery Hero持續縮減亞洲布局，投入台灣市場的資源不如過往，競爭力恐逐步下滑，Uber可能成為最大受益者。

林柏翰指出，公平會擔心的是Uber壟斷，但若否決此案，是否反而促使市場走向一家獨大，也值得思考。

至於外界質疑Uber持有Grab的股權疑慮，涉及是否具有實質控制力議題。林柏翰認為，放眼國外，對於企業交叉持股的狀況不算少見，可視為經營策略的一環，而且外商公司董事會扮演監理角色，非實質經營角色，持有股權不應與實質影響力畫上等號。

「台灣要跟國際接軌，必須考慮法系不同、生態不同、公司治理態樣完全不一樣，」林柏翰指出，如果僅以Uber持有Grab逾10%股權，認定具有實質影響力，可能進行聯合行為，似乎是用台灣傳產、中小企業的思維處理重大併購案，無助於產業發展。

至於外界憂心Uber持股恐導致不積極競爭，前公平會委員洪財隆指出，過去公平會面對企業結合案，若認定存在限制競爭疑慮，並非只有准駁2種選項，也曾透過附加負擔要求當事人履行相關條件，在此案或許是可行作法。

回顧過往公平會通過的重大結合案，對於存在限制競爭疑慮的案件，2022年全聯併大潤發，2023年有統一併購家樂福以及遠傳電信併亞太電信，均以附加負擔的方式有條件通過。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞也說，台灣外送市場最不樂見未來形成Uber Eats一家獨大的局面，唯有平台彼此競爭，才能促使各家持續優化服務。