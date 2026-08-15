外送通膨來了嗎？專法上路後成本誰買單

外送新變局2

（中央社記者江明晏台北15日電）打開外送App，熟悉的餐點依然在，但會員費與服務費變貴、等待時間似乎拉長，餐點價格也可能悄悄改變。外送專法上路後，外送員勞動保障更完整，但新增的營運成本勢必在平台、店家、消費者之間重新分配。專家擔憂，寡占結構的外送市場中，被迫買單的一定是消費者，恐推升「外送通膨」的局面成真。

俗稱外送專法的「外送員權益保障及外送平台管理法」7月21日施行，針對外送員報酬制度、職業保險、契約內容、停權程序及申訴救濟建立更完整規範，普遍獲得肯定。不過，制度升級也意味著成本重新分配。

商業發展研究院副院長張皇珍指出，保障外送員權益是產業成熟與社會進步的必經之路，但新增的營運成本不會消失，而是勢必在平台、店家、外送員與消費者之間重新找平衡，不排除形成外界擔憂的「外送通膨」。

會員費、服務費率先漲 餐點價格也醞釀變動

外送專法上路後，新增成本已反映在一波波的漲價公告中。Uber Eats自7月21日起調高商家服務費2.5至3個百分點；因應新增福利，Uber One會員月費也由新台幣120元調升至199元，年費則由1200元提高至1990元，漲幅高達6成；而依循「外送服務重疊時間應重複計算」後，Uber Eats也宣布，消費者端每筆訂單的服務費預計平均增加新台幣4至6元。

至於「按兵不動」的foodpanda也鬆口表示，整體成本增加幅度高達32%，未來價格機制將需適度反映成本。

「店家經營壓力原本就不輕」，台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞對中央社記者表示，目前平台抽成約30%至35%，再加上廣告費、活動費及平台服務費，如今平台再以專法為由調整費率，店家勢必得尋找新的平衡點。

顧上鈞指出，多數店家目前並未選擇退出平台，而是透過「調整外送售價、下架毛利較低商品、減少買一送一等促銷活動，或強化自有會員經營」等方式，吸收新增成本。不少連鎖品牌外送仍占營收10%至30%，短時間內難以脫離平台，因此更期待平台建立更公平、透明的合作機制，而非將成本層層轉嫁給店家與消費者。

經營麥味登等品牌的揚秦董事長卓靖倫也坦言，「隨著專法上路、營運成本提高，外送商品售價勢必調整」，集團未來將逐步降低外送營收占比至15%以下，並針對內用、外帶與外送設計不同商品組合，以降低外送成本對整體營運的影響。

配送時間拉長 消費者等餐體驗成隱憂

除了價格，等待時間也是近期不少消費者最有感的變化。

「平時約需等待10至20分鐘，尖峰時段不少店家需等待30分鐘以上，個別案例甚至超過1小時」，顧上鈞表示，多數受訪店家反映，近期餐點完成後等待外送員接單的情況比過去更常見，配送延誤除了影響消費者體驗，也可能造成飲料融冰、熱食變冷，甚至店家必須重新製作餐點，增加營運成本。

不過，另一方面，近期外送社群卻有不少外送員反映「顧路」時間變多，出現「店家等不到外送員接單，外送員也等不到訂單」的現象。

業界人士分析，很可能是專法實施後，疊單效益降低，使同一時間可消化的訂單量減少；另一方面，由於外送員到店等待時間已納入報酬，平台可能調整派單邏輯，延後派單或待附近有合適外送員再派送，以降低等待與空跑成本，但這也意味著「時間成本是消費者買單」。

商家也表示，「問題在於平台機制不透明，不管是漲價還是演算法，店家都是被動接受的角色」。

平台方則表示，疊單機制會依市場供需動態調整，專法上路時間仍短，各項因素仍在磨合，兼職外送員回流也可能稀釋原有訂單量，專法規範的是報酬計算方式，而非派單規則，仍須兼顧配送效率、供需與成本，維持整體營運平衡。

消基會稱不能只保障外送員 消費者不能成最後買單者

外送服務牽涉消費者、平台、外送員與店家四方關係，專法提升外送員工作安全與基本保障獲得各界肯定，但新增的營運成本終究「有人要付」。

消基會董事長鄧惟中接受中央社記者採訪表示，政府基於善意介入保障外送員權益，但若對平台缺乏足夠約束力，反而為平台調漲費用奠基。在目前外送市場呈寡占結構下，消費者缺乏替代選擇，面對價格上漲往往只能接受，最後承受最大轉嫁成本的一定是消費者。

鄧惟中進一步指出，若價格持續攀升，消費者也可能選擇減少使用外送，外送畢竟不是剛需，一旦訂單量下滑，不僅平台、店家受影響，外送員收入也會同步縮水，甚至政府推動改革的初衷都打折扣，「最後恐怕形成五輸局面。」

他也提醒，外送雖非多數人的生活必需品，但對高齡者、身障者、照顧者等部分族群而言，卻是重要的生活支持。一旦價格持續上漲、服務品質下降，「最受衝擊的，往往是沒有替代選擇的人」。

他以日本市場為例指出，日本約有5家主要外送平台競爭，部分業者甚至主打「外送價等於店內價」，顯示市場競爭愈充分，平台愈有動力以價格與服務爭取消費者；反觀台灣市場競爭不足，寡占結構使價格與服務條件較難朝有利消費者方向發展。

鄧惟中表示，理想上可參考公路客運、電信等產業，建立費率審議或監督機制，但外送平台並非特許事業，政府介入價格監管的空間有限，因此更需要透過市場競爭與資訊透明，形成制衡力量。

但業界人士也分析，如果平台業者利潤高，就會吸引眾多業者加入市場，「寡占恐怕就是市場競爭的結果，不是削弱市場競爭的原因」。

不過，鄧惟中認為，外送專法仍有不少值得肯定之處，例如要求平台保存交易單據、強化外送員教育訓練，以及交通部預告草案要求平台提供送達時間、延遲補償、自動續約須取得消費者明示同意、揭露商品內容、費用細項等規範，都有助提升服務品質及保障消費者權益。

專法不只保障外送員 消費者權益也同步升級

外送專法上路後，各界普遍認為，消費者保障同樣不能缺席。交通部同步預告「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，衛福部也訂定「外送員食品衛生安全教育訓練實施辦法」，希望在保障外送員權益之餘，也同步強化消費者保護。

依草案內容，平台須完整揭露商品內容、費用細項、取消及退款規定；首次訂閱會員服務7日內可解除契約，自動續約須取得消費者明示同意，並建立續約提醒及退款機制。

此外，平台須提供預估送達時間，若配送延遲超過合理期間，消費者可取消訂單並獲得適當補償；若因系統異常或合作商家因素導致履約問題，相關風險也不得轉嫁給消費者。餐點配送流程及外送箱衛生管理亦納入規範，以降低食品污染風險。

整體而言，外送專法象徵台灣外送產業從追求效率，逐步走向兼顧勞動保障與消費權益的新階段。然而，當平台成本提高、店家經營壓力增加，市場是否將透過價格重新分配成本，甚至引發外界關注的「外送通膨」，仍有待市場競爭與政策配套共同檢驗。