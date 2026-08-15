超商搶千億手搖飲商機！7-ELEVEN擴大產品線布局 全家砸2.5億擴戰線

超商搶攻千億元手搖飲商機，茶飲成為現調飲品下一波布局重點。7-ELEVEN旗下雙茶品牌8月19日起推出7款新品及回歸品項，持續擴大茶飲產品線；全家（5903）布局茶飲逾十年，累計投入逾2.5億元升級產線及設備，去年Let’s Tea全系列年銷量突破千萬杯，超商茶飲已從過去的配角，逐步躍升現調飲品重要戰場。隨著超商挾24小時營業及高密度據點優勢持續加碼，也讓手搖飲市場競爭更加白熱化。

7-ELEVEN持續擴大雙茶品牌布局，旗下CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日起於全台570家門市推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，首度將台產酪梨導入現調茶飲，選用加林1號、紅心圓兩大品種，搭配四季青萱及輕焙烏龍茶拿鐵，藉由在地水果入茶增加產品差異化。

其中，「真酪布丁茶拿鐵」攜手統一布丁，鎖定濃郁及咀嚼系飲品需求；不可思議茶BAR也延續水果氣泡飲布局，繼6月推出「芒果青氣泡飲」後，再推出「荔枝氣泡飲」。CITY TEA則讓去年首賣兩周吸引逾16萬人次到店體驗的「紫桑果粒冰茶」回歸，於全台3,000家門市販售，持續擴大現調茶飲客群。

全家則從設備投資切入，擴大現煮茶市場規模。全家布局茶飲逾十年，前後投入逾2.5億元進行產線升級與設備布建，旗下Let’s Tea聚焦原茶、奶茶、果茶及現煮茗茶四大產品線。

2025年全家攜手台灣製茶業者桔揚集團，投資億元共同研發「智能膠囊茶機」，目前已導入全台超過2,100間店舖。設備可彈性更換茶款，並具70秒快速出杯優勢，透過雙段式AI萃茶及膠囊充氮保鮮技術，兼顧茶湯風味穩定與簡化門市操作；並陸續推出「五窨茉莉茶后」、「金焙蕎麥茶」、「蘭韻梨山烏龍」等現煮精品茶，帶動Let’s Tea去年全系列年銷量突破千萬杯，成為全家現調飲品的第二成長曲線。

全家也進一步將手搖飲市場盛行的「加料」模式導入超商現煮茶。全家觀察，配料帶來的咀嚼口感及風味層次，已成為消費者選購飲品的重要考量，因此在全台約2,600間現煮茶機店舖導入「黑糖QQ」、「慢煮焦糖」等配料選擇，藉由增加客製化及產品組合，進一步拉近超商現煮茶與手搖飲店的產品差異。

從水果入茶、咀嚼系產品，到智能設備及加料模式，超商現調茶飲已逐步導入傳統手搖飲店的產品與經營模式，並結合高密度門市及24小時營業優勢，持續擴大茶飲版圖，手搖飲市場競爭也進一步升溫。