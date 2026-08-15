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告別北漂南漂！六都宜居城市排名公開 台中超強「人口磁吸力」居冠

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／Gemini
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《網路溫度計DailyView》

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一座城市適不適合居住，除了房價、薪資等客觀條件外，更直接的答案其實藏在人口移動裡。畢竟搬家代表著工作、家庭、生活圈甚至孩子教育等重大決定，因此「人口淨遷入」往往被視為衡量城市吸引力的重要指標。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，蒐集2026年上半年全網「移居」「宜居」討論聲量，並交叉比對政府公開統計，帶大家看六都在「宜居」這件事上，誰能真正吸引人攜家帶眷搬過去。

No.1 台中

翻攝FB／臺中市政府都市發展局

破萬聲量強勢登頂!超強人口磁吸力與無敵生活機能的宜居王者

以破萬網路聲量強勢登頂的「台中市」，憑藉絕佳的地理位置、舒適宜人的氣候，以及無可挑剔的生活機能，成為許多人心中的「宜居首選」。這座城市以廣闊的腹地與重劃區為靈魂，巧妙融合現代商業與人文綠意，在工作發展、居住品質與休閒娛樂間，打造完美平衡。

超強人口磁吸力

台中市展現了驚人的「人口磁吸效應」，是六都中唯一沒有與雙北相鄰，卻仍維持萬人以上人口淨移入的城市，許多「北漂」與「南漂」族群紛紛在此定下來，穩居全台第二大城。強大的磁吸力來自於多元的就業機會、中科園區的發展，以及相對合理的居住成本。

無敵生活機能

這裡宛如一場大型的生活風格展演：公益路上的超大型氣派餐廳、七期重劃區的奢華都會感、草悟道與秋紅谷的滿滿綠意，交織出多重生活面貌。近年來，隨著捷運綠線通車、大型商場如LaLaport、漢神洲際購物廣場的進駐，生活機能更上一層樓，滿足了對質感.美味與都會氛圍的極致追求。

許多網友紛紛大讚:「台中天氣真的無敵，很少一直下雨」、「餐廳大又氣派，逛街買東西超方便，生活機能真的很頂」、「七期跟水湳的規劃讓人覺得這座城市充滿希望」、「買房CP值比雙北好太多，住起來很寬敞」。

No.2 台北市

翻攝FB／臺北市政府 都市發展局

首都光環加持!無可取代的國際化資源與便捷交通

身為首善之都的台北市，雖然面臨人口外流與高房價的挑戰，但其強大的政經資源、密集的捷運路網，以及優質的醫療與教育環境，依然是許多人追求事業成就與國際化生活的夢想之地。

網友提及:「不管到哪裡都不用騎車，捷運公車太方便」、「藝文展覽和演唱會都在台北，生活多采多姿」。

No.3 新北市

翻攝官網／新北市政府

全台最大都會!相對親民房價與接軌雙北生活圈

擁有超過400萬人口的新北市，以多元的城市風貌與相對親民的房價，成為許多雙北通勤族的安居之地。從板橋特區的都會繁華，到林口、三峽重劃區的宜居街廓，新北提供了不同預算與生活型態的最佳解方。

網友表示:「林口和三峽的街道寬敞，住起來很有國外社區的感覺」、「環狀線跟各條捷運串聯，到台北市上班很快」。

No.4 桃園市

翻攝官網／桃園觀光導覽網

全台最年輕活力城!航空城與產業聚落帶動的人口紅利

桃園市以全台最年輕的人口結構與高生育率傲視群雄。在雙北房價擠壓下，桃園成為許多年輕小家庭的首選。加上航空城計畫與眾多工業區、科技園區的加持，就業機會豐富，是一座正在快速蛻變的潛力之都。

網友推薦提到:「房價對年輕人相對友善，高鐵青埔特區發展真的很猛」、「育兒津貼跟福利很好，適合生小孩」。

No.5 高雄市

翻攝FB／高雄市政府 Kaohsiung City Government

港都華麗轉身!科技大廠進駐與港灣藝文的完美結合

高雄市近年來憑藉台積電等科技大廠進駐，加上亞洲新灣區、高雄流行音樂中心等大型公共建設的落成，徹底洗刷工業城市的刻板印象，轉型為充滿藝文氣息與科技前景的國際港都。寬廣的道路與熱情的陽光，讓生活節奏多了一份從容。

網友大讚:「高雄現在真的很漂亮，港邊風景無敵」、「科技業進駐後發展潛力看好，路又大條很好開車」。

No.6 台南市

翻攝官網／臺南市政府文化局古蹟營運科

底蘊深厚的文化古都!南科引擎與美食天堂的雙重魅力

充滿歷史韻味的台南市，不僅是享譽國際的美食之都，近年來在南部科學園區的強勢帶動下，經濟成長與房市熱度居高不下。台南巧妙地將傳統人情味、古蹟巷弄與高科技產業結合，打造出獨一無二的「慢活與快節奏並存」的生活風格。

網友表示:「東西好吃不用多說，現在又有南科加持」、「在老巷弄裡喝咖啡，是台南專屬的浪漫」。

分析說明

比對內政部戶政司人口統計資料。

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月1日至2026年6月30日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2,000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『生活機能、商圈等』相關文本進行分析，調查「網路聲量」及比對政府數據作為本分析依據。

*網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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