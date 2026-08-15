買房新指標！「韌性社區」是什麼？防災、儲能、宜居、省電一次兼顧

過去買房，多數人關注地段、價格、坪數與交通便利性；但隨著極端氣候、高齡化、能源轉型等議題逐漸影響日常生活，住宅價值也正從「住得方便」走向「住得安全、住得健康、住得長久」。在住宅發展邁向3.0的新階段，「韌性社區」成為未來居住的重要趨勢，強調社區面對地震、颱風、豪雨、高溫、停電、缺水等災害或突發事件時，具備預防、應變與快速復原的能力，降低災害衝擊，維持居民生活品質。

所謂韌性社區，不只是提升單一建築的安全性，更著重整體居住環境與社區規劃。購屋族開始關注防災能力、能源韌性、水資源管理、智慧科技應用，以及完善的生活支持系統，讓住宅不僅能滿足居住需求，也能因應未來環境變化與人口結構轉型。從「住得進去」到「住得安心、住得永續」，韌性社區正重新定義住宅3.0的核心價值，也讓在地安老成為未來居住發展的重要方向。

住宅3.0是什麼？供電、耐震與防水工程受關注

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查相關網路討論，發現「住宅3.0」自2026年3月起才陸續出現，目前共累積230筆聲量，顯示這仍是正在發展中的新興概念。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近半年「住宅3.0」相關討論，聚焦於「供電、升級、安全、管線、耐震、設備、科技、水電」等熱門字詞，顯示網友關注的重點，已不只是住宅外觀與空間配置，更在意建築能否因應能源使用、居住安全與設備更新等長期需求，有網友表示「房屋也要防曬、耐震、保值」。

這樣的需求轉變，也能從《遠見》、建築安全履歷協會與富比士科技共同發布的住宅調查看出。現階段民眾最在意的，仍以水電管線、耐震、供電容量等基礎居住條件為主；但同時也有78.6%的受訪者認為，住宅應全面提升至「住宅3.0」規格，顯示消費者雖仍優先關注安全與基本機能，但對住宅能持續升級、因應未來設備與生活需求，也開始有更進一步的期待。

相較於部分業者提出的住宅1.0（滿足基本居住需求），以及住宅2.0（強調結構安全、防災設計、公共設施與物業管理），住宅3.0更重視建築能否持續更新，並兼顧安全、設備機能與長期居住品質。

具體來說，住宅3.0著重供電容量、耐震與防水等基礎工程，也納入智慧控制、電動車充電系統、地下室通風採光，以及門窗隔音、氣密與廚衛設備升級等規劃。同時，透過建築安全履歷與第三方驗證，讓結構、施工及機電系統等資訊更透明，也有助於日後檢修與設備更新。

這些規劃之所以受到重視，也與住宅長期使用後可能出現的問題有關。隨著屋齡增加，水電管線老化、漏水、壁癌與耐震疑慮可能一一浮現；現代家電與用電需求增加，也可能讓原有供電系統面臨過載風險。另一方面，傳統瓦斯設備若使用或維護不當，也可能帶來外洩、火災與氣爆等安全疑慮。因此，住宅規劃除了方便日後維修，也開始更重視如何從源頭降低風險，並提升用電安全與能源備援能力。

這些住宅升級方向，也與聯合國永續發展目標中的「SDG 7可負擔的潔淨能源」、「SDG 11永續城鄉」、「SDG 13氣候行動」等方向相互呼應。這也讓人重新思考，現在買下的房子，究竟只能滿足當下需求，還是能陪伴住戶面對未來數十年的生活變化？

從住宅3.0到近零建築 未來居住需求持續延伸

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

從房市交易熱度來看，2026年7月六都買賣移轉棟數中，新北市以4,850棟居冠，桃園市則以4,150棟排名第二，兩地交易量皆居六都前段。與此同時，住宅政策也逐漸將焦點延伸至既有住宅的韌性與永續發展，內政部近年將「老宅延壽」與「近零碳建築」列為住宅政策重點，並推動既有住宅能效改善。在房市交易熱絡、住宅政策轉向的背景下，進一步觀察新北、桃園與「近零建築」相關的網路討論，也能看見兩地住宅發展的不同方向。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/8/11～2026/8/10）與「近零建築&新北」相關的討論，發現網友關注焦點集中於「延壽、碳排、節能、再生」等熱門字詞，顯示討論焦點不只放在新建住宅，也延伸到既有建築如何透過節能改善與延長使用年限來降低碳排。2026年4月，內政部建築研究所舉辦「智慧節能創新技術暨跨領域產業交流推廣活動」，也邀集新北市建築師公會、新北市家具商業同業公會等代表參與，從節能技術、能源管理到建築減碳，共同討論淨零轉型方向。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

相較之下，「近零建築&桃園」的熱門關鍵字則出現「深耕、認證、能效、規劃、綠覆率」，除了政策與節能議題，也能看到實際住宅案例受到討論。關鍵字「深耕」指的是冠竑建設長期在桃園推動系列建案，其中「深耕13期」已取得近零碳建築最高1+級認證，並結合再生能源，成為系列建案實踐淨零建築的重要案例。這也顯示近零建築、節能與韌性等概念，已從政策討論走進實際住宅規劃。

無火住宅如何打造「無瓦斯」居住環境？從源頭降低氣爆風險

示意圖／ChatGPT

當住宅被期待回應越來越多長期生活需求，如何把安全、能源、健康與防災真正整合進社區，也成為住宅3.0的重要課題。市場上也開始出現相關實踐案例，例如冠竑建設「深耕系列」便以平價綠建築、建築醫學與韌性社區為核心，從安全、能源、水資源到健康與生態，重新思考未來住宅的樣貌。

其中，冠竑建設董事長張水田對「無火住宅」的重視，源自旅居澳洲時接觸當地無火建築的經驗。回台後，他開始思考，住宅安全能否從設計源頭降低風險，並將這項全電化住宅概念帶入深耕系列；以深耕17為例，無火設計也成為建案的重要規劃之一，透過IH爐、熱泵等設備減少傳統瓦斯的使用。依冠竑建設提供的試算資料，以每月燒開1公升水20次計算，使用電力約需10.2至12.6元，低於天然氣的30元與桶裝瓦斯的43.44元；若將1,000公升的水由20°C加熱至55°C，熱泵系統約需37元，天然氣熱水器約64元、桶裝瓦斯熱水器約78元。除費用比傳統瓦斯省一半外，也降低瓦斯外洩、火災與氣爆等隱憂。

天災斷水斷電怎麼辦？水電備援提升社區韌性

《網路溫度計DailyView》

除了防範室內的日常危害，面對極端氣候下的天災考驗，建築面對外部環境變化的應變能力同樣關鍵。遇到颱風、地震等天災時，最怕的就是突然斷水、斷電，連照明、通訊與基本用水都受到影響。

「深耕系列」因此從水、電兩方面強化社區韌性。電力方面，屋頂設置太陽能板自行發電，戶戶也配置直流電家用儲能設備；當外部電網中斷時，可支援室內照明、風扇運轉與手機充電，協助維持基本生活運作。

用水方面，深耕系列提出「三水共構」概念，整合雨水、地下水與自來水等不同水源，並搭配透水、保水與滯洪設計。深耕17進一步把這套系統落實在社區中，遇到強降雨時，可先暫時留住部分雨水，減輕排水系統負擔與社區積淹水風險；平時則可將雨水用於植栽灌溉，若碰上停水，也能透過備援水源支應部分日常用水。

從平時的節能、省水，到突發狀況下保留基本用電與水資源，這些設計都在降低社區對單一外部系統的依賴，讓住戶面對天災時，多一層應變空間。

智慧醫療與食農體驗 打造在地安老新樣貌

示意圖／Magnific

當住宅開始思考如何因應天災與突發狀況，住戶長期的健康與照護需求也同樣重要。對不少三明治家庭來說，如何同時陪伴孩子成長、關心長輩健康，讓不同世代都能在熟悉的生活圈中獲得更便利的支持，也成為住宅規劃的一環。

深耕系列將智慧醫療與診所服務網絡帶進社區，讓健康照護更貼近日常。長輩需要定期追蹤健康狀況、孩子突然不舒服時，都能在熟悉的生活圈內就近獲得協助；社區也導入環狀精準運動與NPI情緒精神測量，從身體活動、健康數據到情緒狀態進行日常管理。

這樣的健康概念，也延伸到社區生活與自然環境。例如，深耕17透過「五行氧生田」打造全齡友善家園，讓住戶有自己的食農空間，從種植無農藥有機作物，到與鄰里分享收成，把自家需求、食農體驗與社區互動結合在一起。社區也規劃生態中庭、生態池與昆蟲旅館等空間，讓住戶在日常生活中接觸自然、參與種植與園藝，增加活動量與鄰里交流，進一步回應健康老化與在地安老的需求。

住宅3.0談的，不只是設備升級，而是房子能不能跟著人的需求一起走得更久。從安全、防災到健康與在地安老，當住宅真正回到生活本身，才有機會成為陪伴一家人走過不同人生階段的長久居所。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月13日至2026年7月14日、2025年8月11日至2026年8月10日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『住宅3.0』、『近零建築&新北』、『近零建築&桃園』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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