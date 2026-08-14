麗明營造25周年公益捐血大豐收 創新紀錄3天募得2,384袋熱血

中台灣規模最大、影響最廣的企業公益捐血行動「麗明營造第25屆公益捐血活動」，於8月12日至14日一連三天熱血登場，儘管適逢農曆鬼門開，仍不減民眾捐血熱情，到14日活動結束，3天累計募得2,384袋血液，再創新高紀錄。

今日一早，兼任「台灣消防發展與交流協會」理事長的吳春山，在群組發送動員訊息，立刻獲得消防署長蕭煥章的熱烈響應。蕭煥章隨即號召消防署訓練中心的夥伴，就近前往南投竹山紫南宮捐血車挽袖共襄盛舉，跨區擴大募得139袋血液，成就了這段首度「跨區連線」的愛心佳話。

這項公益活動已默默耕耘四分之一個世紀，25年來累計募血已突破2萬2,579袋，這是麗明營造與中台灣民眾共同攜手寫下的一段不間斷的熱血史。

艷陽高掛，位於台中市府會園道上的敬業樂群大樓門前，搭起了紅白相間的棚子，民眾頂著烈日陸續前來，排隊等候，只為捲起袖子獻出熱血。特別搭設的舞台上，董事長吳春山一開嗓，江蕙「漂浪之女」的旋律緩緩流洩，質樸的歌聲帶著堅韌與深情，也為這場公益捐血活動，拉開溫暖序幕。

這樣的景象，麗明營造已經持續了25屆。每年農曆七月，不論天氣多麼炎熱，麗明同仁總是準時報到，扛物資、搭棚架、引導人流，年復一年，從未缺席。從早期一天一台捐血車，到如今連續三天、每天三台捐血車進駐。

這份堅持也逐漸感染更多夥伴加入，從最初由麗明獨力發起，到如今已串聯超過30個企業、公益團體與社會組織共襄盛舉，讓一場企業發起的捐血活動，逐步匯聚成中台灣規模最大、影響最廣的公益捐血行動之一。

而陪著這場活動一路走來的，不只是合作夥伴，還有許多年年回來報到的捐血人。「這個活動我已經響應20幾年了，每年都會來，要捐到不能捐為止。」一名捐血民眾笑著說。對不少老朋友而言，每年農曆七月來到麗明捐血，早已不只是一種習慣，更成了老朋友相聚的日子。

吳春山強調，對麗明營造而言，這不只是一場捐血活動，更是一場長期行動：喚起社會大眾理解穩定捐血對醫療用血的重要性，讓一次參與，轉化為持續捐血的習慣。

為了讓更多人願意走上捐血車、捲起袖子，麗明營造的捐血行動總是別出心裁。每年核心工作團隊多達15人，今年更有約19名大學實習生加入服務行列，與麗明同仁一起投入公益；現場不只準備伴手禮、抽獎與舞台表演，考量盛夏排隊的辛苦，麗明更開放辦公空間，讓等候的民眾能進到室內吹冷氣、喝咖啡稍作歇息。

吳春山表示：「我們希望的，是讓更多人願意成為長期的捐血者，成為支撐醫療用血的重要後盾。」比起一場活動能做多大，麗明更在意的是能不能一年一年做下去，讓更多人願意一起加入。

今年第25屆公益捐血活動，3天共募得2,384袋血液，25屆累計募血達2萬2,579袋。從一路相伴20多年的老朋友，到今年加入服務行列的年輕實習生；從最初麗明營造的單獨努力，到如今超過30個夥伴共同響應。吳春山說，一袋袋熱血累積的不只是數字，更是一群人長年共同投入的力量。

展望未來，麗明營造也將持續串聯不同世代與社會夥伴，讓這份一年一度的熱血約定持續下去，為醫療用血挹注長久而穩定的力量。