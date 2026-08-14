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全國大飯店「麻芛」主題饗宴《敘食綠夏》上桌 品嚐台中舊時光

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
《敘食綠夏》-麻薏帶子蔬果鬆。業者提供
《敘食綠夏》-麻薏帶子蔬果鬆。業者提供

勤美集團（1532）旗下全國大飯店，秉持對在地飲食文化的珍視，即日起至9月30日趁勢推出「麻芛」主題饗宴《敘食綠夏》，將麻芛從農村傳統與文學經典中提取，轉化為餐桌上的現代語言，邀請消費者坐入席間，品味那份藏在苦甘裡的雋永。

記憶中，夏天是什麼顏色？對許多老台中人來說，那是家家戶戶廚房裡，那一碗色澤飽滿、溫潤翠綠的麻芛(又稱麻薏mua-inn)湯。

近期，隨著作家楊双子以《臺灣漫遊錄》榮獲國際大獎，書中那份屬於台中人的夏季日常再度引起熱烈迴響，全國大飯店秉持對在地飲食文化的珍視，即日起至9月30日趁勢推出全新桌宴主題《敘食綠夏》。

「敘食」意指透過食物敘說故事，「綠夏」則描繪出台中季節獨有的色澤，這場饗宴不僅是一次味蕾的滿足，更是一場關於台中的「綠色漫遊」。全國大飯店特別將麻芛從農村傳統與文學經典中提取，轉化為餐桌上的現代語言，邀請消費者坐入席間，品味那份藏在苦甘裡的雋永。

全國大飯店執行副總經理鍾坤南表示，麻芛是台中這座城市跨越世代的共同記憶，主廚團隊將這份深植於心的「老味道」升級，以匠心演繹麻芛的多變樣貌。

不僅如此，本次桌宴更融入ESG永續理念，從主角麻芛，到嚴選台中潭子特產的在地竹筍入菜，全面落實「縮短食物里程、支持在地小農與減少碳足跡」的永續精神。

為了延續這份綠色情懷，全國大飯店今年亦將「麻芛」的在地風味化作精緻獻禮，選用風味獨特的麻芛麵條，搭配招牌XO醬，將台中夏日的清爽與節慶的豐厚心意巧妙結合。

同時嚴選在地苦茶油，將土雞肉的鮮味精華鎖住，與口感Q彈的翠綠麻芛手作麵條拌勻。苦茶油的醇厚香氣，與麻芛的清香在口中層層堆疊，不僅溫潤養生，更是主廚獻給這片土地最雋永的美味。

另以肥美鮮嫩的炸干貝為主角，盤底襯著清甜蔬果，點綴上以精選麻芛調製的獨家醬汁。干貝的甘甜完美，呼應了麻芛淡雅的草本氣息，是整場饗宴最輕盈的開場，喚醒長輩們對於當季鮮味的回憶。

吻仔魚麻薏甘藷湯是台中人餐桌上最經典的夏日圖騰。甘藷的天然甜韻中和了麻芛的微苦，佐以鮮美吻仔魚細火慢熬。每一口，都是對古早風味最誠摯的復刻，讓人彷彿瞬間回到了那段在庭院納涼、飲湯消暑的舊時光。

最後，主廚以清新酸甜的檸檬為基底，巧妙地揉合晶瑩剔透的麻芛和芒果果凍，口感Q彈細緻；這份來自傳統麻芛的現代演繹，不僅是夏季的極致消暑聖品，更讓整場《敘食綠夏》在清甜與回甘的韻味中，留下一抹餘韻無窮的輕盈與優雅。

《敘食綠夏》-麻薏檸檬果凍飲。業者提供
《敘食綠夏》-麻薏檸檬果凍飲。業者提供

全國大飯店即日起至9月30日推出「麻芛」主題饗宴《敘食綠夏》。業者提供
全國大飯店即日起至9月30日推出「麻芛」主題饗宴《敘食綠夏》。業者提供

《敘食綠夏》-吻仔魚麻薏甘藷湯。業者提供
《敘食綠夏》-吻仔魚麻薏甘藷湯。業者提供

《敘食綠夏》-茶油土雞麻薏麵。業者提供
《敘食綠夏》-茶油土雞麻薏麵。業者提供

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