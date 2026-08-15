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SCFI 運價指數連三漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

上海航運交易所昨（14）日公布最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）報3,355.24點，較前一周上漲79.1點，周漲幅達2.41%，連續第三周走揚。

展望下半年，萬海表示，中東局勢持續干擾部分航道並推升燃油成本，不過，全球貨櫃航運供需結構仍相對穩健。目前SCFI維持高檔，運價仍明顯高於年初，租船市場也維持熱絡，各船型可供租賃船舶相對吃緊。

陽明指出，第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐貨櫃航運市場維持正向發展。不過，上海及歐洲主要港口第2季受到天候、短期出貨壓力及碼頭作業瓶頸影響，塞港情況較為嚴重，第3季港口壅塞能否進一步改善，仍有待觀察。

根據最新數據，主要航線中，美國線漲勢最為明顯。遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價報6,714美元，較前一周上漲230美元，周漲3.55%；遠東至美東每FEU報9,568美元，上漲278美元，周漲2.99%。顯示在傳統旺季備貨需求及航線運力調整下，美國線運價仍維持強勢。

運價 航運 萬海

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