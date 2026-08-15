我對越南鋼品反傾銷調查 鎖定不銹鋼冷軋產品

燁聯（9957）和唐榮聯手對越南進口的不銹鋼冷軋鋼品提出反傾銷調查申請，財政部昨（14）日公告，即日起展開反傾銷調查。本次調查不僅評估課徵反傾銷稅，也將一併針對臨時課徵及回溯課徵反傾銷稅必要性進行審查。

鋼廠指出，自2023年起，越南冷軋不銹鋼產品以低於市場行情的價格大量輸入台灣，2024年進口量更大幅攀升，造成國內廠商市場占有率與營業利益明顯下滑，產業面臨實質損害。若不即時遏止越南不公平競爭行為，國內鋼廠恐將面臨更大衝擊。因此，去年10月向財政部提出反傾銷調查申請；針對涉案貨物進口課以高額稅率，防止持續傾銷行為。同時，在調查期間內即刻實施臨時課徵反傾銷稅，以緊急救濟國內業者。

鋼廠強調，越南低價品已對國內價格造成明顯抑制，迫使本地產品不得不降價競爭，甚至在原物料成本上升時仍無法反映合理售價，嚴重影響整體產業鏈穩定。而此舉非僅為企業自身權益，更是為維護台灣產業的永續發展。

財政部關務署表示，燁聯及唐榮提的反傾銷調查申請，經審查申請資料後，認為有合理懷疑顯示涉案產品存在傾銷，並損害我國產業，因此經關稅稅率審議小組審議後，正式公告展開調查。

接續，將由經濟部先調查國內產業是否受到損害。依規定，經濟部應在接獲財政部通知翌日起40日內，將初步調查結果通知財政部；若初步認定國內產業受到損害，財政部則須在接獲通知翌日起70日內，作成是否存在傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。