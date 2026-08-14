勤美集團勤美術館驚喜變身 全台首座「美術館便利商店」在台中草悟道

勤美集團（1532）打造的勤美術館驚喜變身，全台首座「美術館便利商店」在台中草悟道生活圈亮相。勤美術館14日宣布，勤美草悟夏祭「BOOM ART！藝術不設限」四大展區同步接力正式開展，展期自即日起至8月30日止。

勤美術館2026夏季展集結「EVERYDAY ART藝術計畫」40組入選藝術家，以每日必備的藝術為策展概念，發揮跨界平台號召力，攜手全家便利商店打造「美術館便利商店計畫」，並串聯知名服飾選品品牌plain-me與3C防護配件品牌RHINOSHIELD犀牛盾共同參與。

今年夏祭打破展場邊界，將藝術創作從美術館白盒子空間，延伸至勤美草悟生活圈：勤美誠品B2F攜手「彡苗空間實驗」等創作團隊打造展售空間，同步推出自營品牌「SPARKiT」，轉化為潮流與感官交會的派對場域。

PARK2將場域化為《Je suis en vacances!》法式假期長餐桌；金典綠園道則號召全民透過鏡頭記錄生活，於4樓光盒子展開《TAKE a SHOT攝影展》。

勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育表示，希望透過展覽發表、聯名商品開發與多元跨界合作等，四大場域接力交織出藝文滿滿的年度夏日盛典。

何承育指出，今年是基金會第16年、勤美術館第2年，基金會重啟13年前「Boom Art！」，帶著兩個初心和一個創新。初心是回到創作與收藏的本質。

何承育表示，藝術是很好的濾鏡，能探索已知與未知，也能表達人性癲狂的那一面；收藏不為追大師或增值，而是人與作品的情感連結；因此重啟EDA新生代藝術創作平台，用最實質的收藏支持創作者。

「創新是美術館便利商店」何承育說，這次和全家合作，除了日常採買，還能買到60件新生代創作者的作品、4件限地創作與10組聯名商品。他要感謝品牌夥伴、感謝團隊，也感謝藝術家，有了藝術家才精彩。

今日正式釋出第二波展覽亮點與全場域活動內容，EDA藝術計畫從公開徵件、創作支持到展覽發表，持續建立一個支持新世代創作者的開放平台。

何承育強調，未來將持續藉由串聯基金會、商業品牌、藝術家與廣大觀眾，建立一個讓創作者能持續被看見、並與社會產生真實連結的創作生態。

勤美術館總監胡忻儀說，勤美草悟本身就是一座生活中的美術館。此次以勤美術館為起點，攜手EDA藝術計畫，把「美術館便利商店」從一個展覽概念，延伸成整個街區的體驗。

勤美集團希望大家不用刻意走進美術館，也能在逛街、散步、買東西的過程中與藝術相遇。當藝術像便利商店一樣貼近日常、容易親近，它就能真正成為每個人的日常養分，這也是「藝術，你的每日必備」最想傳達的精神。

勤美術館集結了「EVERYDAY ART藝術計畫」40組入選藝術家，以每日必備的藝術為策展概念。記者宋健生/攝影