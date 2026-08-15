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企業生日快樂／泓德 海內外出擊 開花結果

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
泓德能源董事長謝源一。 泓德能源／提供
泓德能源董事長謝源一。 泓德能源／提供

太陽能系統整合商泓德能源（6873）今年成立滿十周年，事業版圖從台灣擴展到日本、澳洲等地，預料今、明年將陸續開花結果，挹注營運成長動能，迎接下一個黃金十年。

泓德能源由董事長謝源一與總經理周仕昌共同創立，主要從事太陽能光電案場、儲能案場開發、設計、維運與工程統包，跨足綠電交易以及資產管理。目前在手土地待開發量高達500公頃，為全台擁有最多土地開發庫存的業者。

相較於其他同業，泓德能源自行研發的AI調度電力技術，能為各行各業提供服務，被稱為「能源界的Uber」，布局完整涵蓋產業上、中、下游，能從發電端一路延伸到用電端，掌握能源的「產、儲、用、售」各個環節。

泓德能源近年來持續深耕國內外光電案場，市場版圖持續擴大，營收較十年前成長十倍，去年營收87.79億元，距離百億元大關僅一步之遙。

市場版圖擴大 十年績增十倍

謝源一指出，再生能源產業其實是重技術、重資本產業，單一公司資源相對有限，想要做大，除了要有自己的核心技術外，也必須與其他公司結盟，透過合作發揮出一加一大於三的效果。因此泓德能源廣結盟，先前攜手國內電機大廠士林電機揮軍日本北海道市場，與在地大型商社合作，共同開發表後光充儲解決方案應用場域。

不僅如此，泓德能源已籌組四大綠能資產平台，包括以地面型光電為主的「星泓電力」、以漁電共生光電為主的「星鱻電力」、以表前儲能為核心的「星德電力」，以及整合光電與儲能的「富邦能源」，整體管理資產規模預計超過720億元。

今年泓德能源集中火力猛攻海外市場，目標是組建資產平台，讓既有專案從開發階段逐步推進至可執行與商轉階段，透過容量市場長期協議（如LTDA、CIS）建立固定收益來源，提升資本回報率、加速資金回收循環。

泓德能源主要聚焦日本與澳洲市場。日本市場的儲能專案已進入明確推進期，已取得兩輪LTDA合計400MW容量，並持續參與2026年競標。LTDA提供長期固定收益機制，搭配Merchant型儲能專案，形成政策型與市場型並行的布局。多件案場已進入RTB前後階段，預計至2027年陸續商轉，整體開發量體預計於2028年達3GW。

至於資產與資金面，泓德能源今年完成北海道Helios 50MW儲能案場約54億日圓融資，發行日本首例系統用儲能綠色專案債券，推進儲能資產的融資與營運模式；同時取得多項投資等級長期合作協議，包括與中部電力Miraiz合作電力交易與價格風險管理，以及與東京瓦斯簽署共340MW的儲能案場運營及offtake合作協議。

推進長效儲能 瞄準澳洲商機

除日本外，泓德在澳洲市場也有所斬獲，轉投資ZEBRE平台旗下Templers儲能案場於去年底商轉後，已簽署20年期儲能代運營協議，並透過長期購電合約（AGERA）供電予南澳政府。

泓德搭配各案場取得CIS支持，逐步建立穩定的長期營運與收益結構，預計至2028年整體開發量體達2.7GW；而今年重點聚焦於長效儲能（LDES）專案推進與容量機制結合。

ZEBRE平台新開發的長時效儲能專案已入選南澳政府穩定能源可靠性機制（FERM）標案，目前進入最終議約階段。同時，結合電力調度、價差套利與輔助服務市場（FCAS），持續優化收益結構，並積極組建在地電力交易團隊，藉此搶攻澳洲能源商機。

周仕昌表示，電力自由化是一個長期且不可逆的趨勢。隨著AI、資料中心與電動車等新型用電需求快速成長，全球對電力的需求持續攀升，也變得更加多元與即時，帶動電力市場規模擴大與交易機制成熟。泓德能源具備軟、硬體整合能力，有信心隨著電力自由化風潮興起，可以協助企業在電力轉型中掌握更多機會，並挹注營運表現持續向上，催動下一個黃金十年。

泓德能源總經理周仕昌。泓德能源／提供
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泓德能源 太陽能 綠電

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