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企業生日快樂／泓德打造亞洲電力交易平台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

泓德能源（6873）積極布局海內外市場，朝「亞洲第一電力交易公司」目標邁進，在日本、澳洲等自由市場累積實務經驗，成長為具備跨市場運作能力的電力交易平台，要在亞洲市場建立具影響力的地位。

泓德能源董事長謝源一指出，相較去年、前年，今年電力市場的挑戰與機會同步擴大，唯有將自身準備好，才有機會取得更多商機，公司從單純的EPC工程走向資產管理，進一步發展平台化的營運模式，有信心營運會愈來愈好。以下為專訪紀要。

問：今年全球再生能源市場與挑戰為何？

答：再生能源滲透率提升，電力市場進入結構性調整階段。相較於前兩年，產業今年面臨三個更明顯的挑戰。首先是再生能源大量占用電網饋線資源，使電力容量趨於緊張；二是供需不平衡導致電價波動加劇；三是隨著半導體、AI、算力中心與電動車等新型用電需求增加，電力品質與穩定性面臨更高要求。

但市場機會也同步擴大，當波動成為常態，儲能、電力交易與虛擬電廠（VPP）的價值快速提升，電力逐步從被動使用的資源，轉為可以被調度與經營的資產。隨著市場自由化，能源正加速商品化，形成可運作的價值鏈。

泓德能源持續強化儲能與電力市場布局，並以「Power Bank」模式為核心，發展為引領全球的電力批發商。透過自主All-in-One平台整合供需兩端，布局端對端電力交易市場，參與現貨與容量市場，並透過SWAP、CAP等機制優化風險與收益結構。

問：泓德能源過去以EPC為主，轉型的原因為何？

答：泓德能源從EPC工程起步，快速建立案場開發與執行能力。隨著市場與供給模式演進，我們逐步意識到，僅依賴資本投入的成長模式，會在規模擴張過程中限制速度與彈性，因此推動轉型走向資產管理，並進一步發展平台化的營運模式。

公司與壽險等長期資金合作，將資產持有與經營管理適度分開，朝向輕資產架構發展，一方面降低資產負擔，另一方面也讓公司能持續擴大開發量體，有餘裕延伸更多服務版圖。

事實上，價格波動與市場風險提高，也催生批發與對沖等交易需求，電力不只是發電與銷售，而是需要透過交易與風險管理來優化收益，這也是公司開始強化電力交易能力的關鍵思維轉換。

問：如何在電力市場導入AI技術？

答：公司的TAITEN智慧綠電系統在整體架構中扮演基礎支撐的角色，協助建立電力調度與能源管理的運作基礎，以此為基礎建構平台與數據能力帶來價值，在負電價與電力波動加劇的環境下，「技術財」體現在對電力市場的預測、調度與交易能力，這也是支撐能源資產化的核心。

在應用層面，泓德能源透過星星電力推出的「綠電星智匯」與「綠電星平方」，以及Star Trade電力交易決策平台，整合用電數據、儲能資源與市場資訊，結合AI進行電價預測、供需分析與調度優化，協助企業在用電之外，也能參與電力市場，兼顧交易資料的安全管理。

問：近期重啟核能議題浮上檯面，對綠能發展是否有影響？

答：整體電力結構由多元能源組成是健康且必要的發展方向。不同電源各有角色，能夠提供穩定且充足的電力供給，對產業與經濟發展都是正面助益，核能是低碳但非再生能源，在需求端並不直接取代綠電。

核能納入電力系統有助於提升供電穩定性，但不會改變能源轉型持續推進的長期趨勢。對綠能產業而言，發展動能仍來自減碳目標與用電需求結構的改變，這些因素不會因單一電源調整而逆轉。

此外，電力自由化與發電來源的種類關聯有限，關鍵仍在市場成熟度與用電需求結構。當產業用電更為多元、即時性需求提高，市場機制自然會逐步開放，讓電力透過價格與交易進行更有效率的配置，儲能不僅能支撐電網穩定，也能進一步發揮「二次轉供」的功能，協助企業達成RE100等目標。

問：今年營運展望？

答：今年目標是持續拓展海外市場，國內案場也會同步向前走，目前無論是台灣、日本或澳洲，都已有專案正在執行中，預料營運表現將會越來越好。

雖然目前公司營收主力仍是太陽能、儲能工程，但售電、養殖等業務都在擴大中，也持續增加土地庫存量，為後續興建太陽能電廠做準備，因此對未來營運持樂觀態度，期盼能迎來下一個黃金十年。

平台 泓德能源 再生能源

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