企業生日快樂／泓德兩大推手 精準掌握趨勢

泓德能源（6873）成立滿十周年，營收較成立初期成長十倍，資產管理規模則是數十倍增長，成就此一綠電王國的關鍵推手董事長謝源一與總經理周仕昌共同創業、理念一致，被業界稱為黃金拍檔。

兩人過去都有在日本進行綠電創業經驗，數十年後，再次攜手搶攻日本綠電商機，彷彿命中註定。謝源一表示，投資本身就有風險，特別是海外投資更是艱難，自己當時與周仕昌幾乎每周都飛日本，從東京市郊看到關西偏鄉，只為了找出具有投資潛力的案場，鞋子不知穿壞多少雙，每一步都走得很艱辛。

謝源一指出，如今公司雖已具規模，但投資環境也和當初大不相同，仍要步步為營。兩人的目標並不是只限於讓公司IPO，而是讓泓德能源成為台灣第一家新型的智慧電力公司，所有人未來都能隨手可得綠電，以平台化架構滿足客戶對電的需求。

周仕昌過去的專業是運動相關背景，但對綠電市場與產業脈動掌握相當精準，他將運動專業轉為親力親為的拚勁，頗受業界好評。周仕昌表示，未來公司四大核心策略分別是持續擴大容量開發 、打造亞洲最大的電力批發商 、建立跨國能源聯盟並加速併購布局 ，推動國際化與資金平台。

周仕昌說，所有布局都環繞四大核心策略展開並逐漸成形，無論大環境如何變動，核心策略不會輕易改變，也唯有堅持到最後，才有機會做到亞洲第一電力公司。

業界人士表示，謝源一與周仕昌合作無間，雙方創業至今累積出外人難以想像的革命情感，理念與策略一致，也讓泓德能源能逐步在海內外市場拓展、站穩腳步。