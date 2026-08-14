不走尋常路的企業二代！台灣比菲多創辦人女兒梁維兒出版個人烘焙著作

台灣知名食品大廠「台灣比菲多」企業二代展現獨特新氣象！創辦人梁家銘的二女兒梁維兒（Well,Wei-er Liang），14日推出個人首本烘焙著作《Well Baked維兒好上手烘焙誌》，分享如何從零開始輕鬆掌握甜點技巧，將對烘焙的熱愛轉化為溫暖社會的具體行動。

總部位於台中的台灣比菲多，是國內知名的乳酸菌與發酵乳飲料大廠。以招牌的「活益比菲多」崛起，多年來拓展並打造多款受歡迎的國民飲料與乳製品品牌；近幾年並跨足餐飲業，旗下燒肉品牌「板前燒肉」、「燒肉中山」、「中山Red Label」，目前在台北、台中已有5家分店。

年僅17歲、尚在高中就讀的梁維兒，承襲家族對食品產業的熱情與敏銳度，不走傳統企業繼承的輕鬆道路，而是選擇扎扎實實投入極需耐心與手藝的烘焙世界。

在美國念高中的梁維兒，趁暑假返台期間，將烘焙長才化為大愛，集結7年的實作經驗出版個人首本烘焙誌，更熬夜趕製逾400份手作蛋糕義賣募得10萬元，全數捐給「德水園身心障礙教養院」，用甜點溫暖社會。

梁維兒傳承了家族對食品產業的熱情，她從10歲摸索便與烘焙結下不解之緣。梁維兒說，她從小就看到爸媽經常捐助弱勢，想要來幫助他人。

今年夏天，梁維兒發揮企業家第二代「將善意帶入社會」的精神，創立個人烘焙品牌「Well Baked」並舉辦慈善義賣。

放暑假前，梁維兒主動向親友們發起「Well Baked甜點義賣計畫」，獲得熱烈回響，湧入400多張巴斯克乳酪蛋糕訂單。暑假一回到台灣，顧不得時差調整，隨即投入廚房，熬夜趕製巴斯克乳酪蛋糕。

梁維兒表示，那幾天每天從清晨工作到半夜，雖然身體疲累，但想到家人吃甜點時的笑容，以及這筆款項能幫助弱勢群體，內心便充滿動力。她也用實際行動，詮釋了「烘焙不只是科學與藝術，更是傳遞溫度的載體」。

梁維兒14日下午在台中蔦屋書店發表個人首作新書《維兒好上手烘焙誌》，包括詩人作家、台中市文化局前局長王志誠（路寒袖）和知名烘焙大師武子靖都為她寫序，並且到場支持。

梁維兒表示，她10歲起因與姊弟玩耍而接觸烘焙，看到家人品嚐自己第一次手作巴斯克乳酪蛋糕展露微笑，能「帶給別人快樂」很有成就感，因此樂在其中，也一路想學下去。

她指出，爸媽看她很認真，特地為她買了專業烤箱、帶她採買食材支持，至今摸索出的布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮等45道經典食譜。並感謝剛上大學的姊姊梁個兒替她畫插畫，讓書更為好看。

武子靖大讚梁維兒選擇走入最需要扎實功夫的烘焙世界，「她在17歲時展現的烘焙潛力與出書決心令人驚嘆！在她身上，不僅看到了優秀企業家精神的傳承，更看到了烘焙業未來的希望。」

路寒袖也稱讚梁維兒為「甜點創作者」，深刻感佩她在17歲時對「材料、溫度與時間」的細膩理解，認為烘焙與文學創作一樣，都是在為自己與深愛的人創造充滿意義的美好回憶。

《Well Baked維兒好上手烘焙誌》已經正式上市，誠摯邀請所有烘焙愛好者與新手一同翻開書本，感受這位17歲女孩傳遞的甜點魔法與溫暖故事。

梁維兒發表個人首作新書，身為父親的台灣比菲多創辦人梁家銘(右2)也到場力挺。記者宋健生／攝影