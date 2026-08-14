東方風能2大工程陸續完工 未來鎖定近百億元大型標案

東方風能執行長陳柏霖今天表示，今年已完成台電離岸風電二期海纜與中華電信台澎金馬4號通信海纜中的台馬海纜工程，未來將繼續爭取海內外市場20億至100億元標案，同時也有5艘新船將於今年底至2028年陸續投入營運。

東方風能今天召開法人說明會指出，東方風能2026年第2季營收達42.9億元，季增142.2%，年增33.9%，主要受惠於施工旺季及船隊全面投入營運；第2季稅後淨利6.53億元，季增209.7%、年增30.6%，每股盈餘3.71元。

東方風能執行長陳柏霖表示，公司今年已完成台電離岸風電二期海纜建置，中華電信台澎金馬4號通信海纜建置工程當中，台馬海纜已完工、台澎金海纜預計在第3季完成，展現工程實力。

陳柏霖提到，明年有蠻多專案型服務，目前沒有大型海纜建置工程，但上述兩大工程成為東方風能的入門磚，公司已具備完成大型統包工程實績，先前成立的新加坡子公司就是做各工程標案，目前正在競標中的案件不便對外說明，若有取得項目會正式公告，目前鎖定的投標規模介於20億至100億元間。

東方風能目前有5艘大型高規格工程船將於2026年底至2028年間陸續投入營運，分別為重型工程支援船、布纜/布管安裝船各1艘、運維支援船（SOV）3艘。

東方風能提到，目前5艘新船整體建造進度為52%，預計後續支出共81.6億元，支出將於今年下半年至2028年陸續投入，資本支出高峰將落在今年第3季。待5艘大型高規格工程相繼投入船隊，整體運力將在未來3年內攀向高峰。

展望未來，東方風能表示，電信海纜專案預計於下半年完成認列；4大長期合約已鎖定逾200億元在手訂單，穩定支撐未來營運成長；新造運維支援船東方先鋒將於9月底抵台，並於11月1日起投入彰芳西島及中能風場Vestas風機維運服務，開啟12年營運與維護（O&M）長約業務。

另外，東方海威將於第4季開始服務挪威、英國及德國離岸天然氣與海底基礎建設市場，推進全球化服務布局。