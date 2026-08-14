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2026航空保安研討會 聚焦保安韌性與智慧化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「2026航空保安研討會」今天登場，會議聚焦保安韌性與智慧化等主題，交通部民用航空局長何淑萍直言，航空保安的韌性需要體系中所有人在各自崗位上共同努力，「每個人都是領導者」！都有責任一起塑造優良的保安文化。

為因應全球新型態威脅並提升我國航空保安實力，民航局近年均會邀集業界代表，分享航空保安工作上的心得。今年有運安會副主委何慶生、航警局副局長翁群能、桃機公司處場陳慶隆、長榮空儲總經理林宗彥等人。共同討論「全球航空保安韌性」、「機場保安智慧化」、「深植保安文化」及「桃園國際機場新貨運園區貨物保安展望」四大主題。

何淑萍致詞時指出，航空保安需要民航局、航警局與業界緊密的結合，所以，民航局每年都會邀集業界代表，一起分享各自領域中的精進作為與心得。

她表示，近年各國在探討航空保安時，都會提到「韌性」，而所謂韌性，就是事件發生時，如何快速恢復，恢復時間越短，代表韌性越強，而這需要所有人共同努力，同時也需智慧化，在設備上持續精進。

何淑萍強調，不管是人或者硬體，最終，都得透過文化的塑造來達成。她希望，在航空保安的領域，領導的責任不能僅限於民航局或者業界的管理階層，「每個人都是領導者」，身處任何現場、發現任何危害，能夠帶領同仁妥善處理的，就是領導者。這樣的文化，體系中所有人都應一起營造。

會中，何慶生也到場剖析全球航空保安應如何建構；航警、機場、航空公司、貨物集散站主管及從業人員，也分別就智慧化科技在航空保安與機場管理之應用、保安文化推動、貨物保安管理及新貨運園區保安規劃等主題進行經驗分享，透過實務案例交流，共同探討未來航空保安精進方向。

民航局強調，面對瞬息萬變的全球局勢與新型態安全威脅，航空保安必須與時俱進。透過智慧科技的深度導入與貨運保安管制的全面升級，將進一步提升機場營運效能與防範能力；同時，藉由將保安文化深植於每一位從業人員的日常工作中，由內而外建立嚴密且具彈性的防護體系，為國人及全球旅客打造更安全、順暢且值得信賴的飛航環境。

韌性 民航局 運安會

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