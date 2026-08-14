「2026台中國際踩舞嘉年華」亮點揭曉 9月邀全國民眾一起 High 翻台中

台中年度國際觀光盛事「2026台中國際踩舞嘉年華」將於9月12日至13日熱鬧登場！台中市政府觀旅局14日舉辦活動發布會，正式揭曉活動亮點，邀請全國民眾一起走進台中，感受最具活力的城市嘉年華。

今年活動邁入第11屆，首度擴大橫跨潭子、后里、北屯及北區四大行政區接力舉辦，邀集國內外舞團齊聚台中，以街道為舞台展現踩舞文化魅力，並結合「全民踩舞趣味競賽」、主舞台演出及樂儀隊展演等豐富內容。

觀旅局長陳美秀表示，今年活動延續「街道就是舞台」核心理念，透過跨區接力踩街演出，串聯台中不同區域特色與觀光資源，讓民眾不僅欣賞精彩踩舞演出，也能走訪在地商圈及特色景點，深度體驗台中多元文化與城市魅力。

今年活動更邀請來自日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等5個國家的國際團隊參與，除邀請日本三大踩舞組織的表演團體外，亦匯聚全台各地優秀舞蹈團隊共襄盛舉，更首度加入樂儀隊展演，呈現兼具國際交流與藝術展演的精彩內容。

觀旅局說，廣受好評的「全民踩舞趣味競賽」今年持續辦理，將於9月12日在潭子區、9月13日在北屯區登場，只要10人即可組隊參加，不限年齡、職業及舞風，鼓勵親子、學生、社區、企業及社團踴躍報名，用創意舞步展現團隊特色。

今年兩日總獎金提高至20萬元，各場次冠軍隊伍更將受邀於當日晚會登上主舞台演出，與國內外舞團共同展現熱情與活力。

此外，今年活動將邀集來自國內外的踩舞及舞蹈團隊，於四大行政區接力帶來精彩踩街及舞台演出，讓市民及遊客近距離感受國際踩舞文化的熱情與魅力。

觀旅局邀請全國民眾安排9月12日至13日走訪台中，欣賞精彩演出、體驗城市節慶氛圍，同時順遊周邊商圈及觀光景點，感受台中豐富的人文風情與觀光魅力。

今年活動特別結合「大玩台中」APP，推出趣味AI功能「AI舞動世界 一秒變身異國舞者」，只要動動手指、上傳照片，就能穿上各國特色服飾、化身嘉年華舞者，體驗一場跨越國界的奇幻舞蹈之旅。歡迎民眾踴躍體驗AI「舞動世界」，秀出專屬自己的嘉年華造型並分享出去，舞動台中、舞動世界。

觀旅局提醒，活動期間部分路段將配合踩街演出實施交通管制，請民眾留意相關交通資訊；更多活動資訊請至「大玩台中－台中觀光旅遊局」粉絲專頁，以及台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。

或是下載「大玩台中」APP，探索台中豐富旅遊景點及特色遊程(iOS：https://shorturl.at/9axbD；Android：https://shorturl.at/0uKP2)。