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拒打國旅價格戰！「台灣輕奢旅宿萃」周年慶串聯20大品牌豪送68萬好禮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
拒打國旅價格戰！「台灣輕奢旅宿萃」周年慶串聯20大品牌豪送68萬好禮。記者宋健生／攝影
拒打國旅價格戰！「台灣輕奢旅宿萃」周年慶串聯20大品牌豪送68萬好禮。記者宋健生／攝影

由中台灣三大特色旅宿共同發起的「台灣輕奢旅宿萃」，迎接成立一周年，14日宣告拒絕削價競爭，以「住得便宜，不如住得值得」為核心，自即日至10月15日推出一周年慶典，結合藝術、精品與美食，送出總價值高達68萬元周年好禮。

「台灣輕奢旅宿萃」結集了台中「芭蕾城堡酒店」、台中「希堤微旅」以及南投「日月潭晶澤」三大特色旅宿。

今天成立一周年慶，由「芭蕾城堡酒店」主理人胡智鈞、台中「希堤微旅」主理人陳明暉，以及南投「日月潭晶澤」主理人陳琳凱等人共同主持。

現在國人不是不旅遊，而是越來越多人把旅遊預算放到國外。2026年上半年，國人出國已突破1,065萬人次，年增超過16%，也是首次半年就突破千萬人次。相對來說，上半年來台國際旅客約429萬人次，出入境旅遊人次差距已超過636萬。

台灣旅宿最大的競爭對手，不是隔壁的飯店而是一張飛往日本、韓國、東南亞的廉價機票。這幾年旅宿持續增加，很多飯店在平日住房、房價與獲利上，都感受到非常大的壓力。

品牌主理人胡智鈞指出，面對國旅市場競爭白熱化，與消費者對住宿品質的敏銳要求，旅宿選擇早已從「便宜」轉向「質感與價值」。

胡智鈞表示，真正的住宿價值不只是提供一間房間。住得舒服是基本、乾淨是堅持，更重要的是讓旅客覺得這趟旅行「值得」。未來品牌將以旅宿為窗口，串聯在地旅遊與優質品牌，成為國人與國際旅客深度認識台灣的入口。

為了回饋旅客，活動期間推出「住越多館、驚喜越大」三大階梯式抽獎：入住一館，即可抽價值4萬元以上的「TITONI瑞士梅花錶」。入住二館，可抽價值7萬元以上「4天3夜夢想旅行」入住行政總統房型。

完成三館入住，更有機會抽中價值高達22萬元的Ram Piece領頭羊頂級藝術作品《心願之箭》。

除了奢華大獎之外，活動亦聯手台中芭蕾城堡酒店、希堤微旅、日月潭晶澤、日月町複合式商場、TITONI瑞士梅花錶、Ram Piece領頭羊藝術、HWC黑沃咖啡、PaMi曾拌麵、台灣棗道甜、丹祿夫人、台研樟芝、台中在地50年老店阿仁羊肉羹。

以及炫日芬Hsuan Ri Fen、法莫拉Valvola、法國密碼Mimare、愛康LAMORCOM、True Way Toy、茶嶾等跨界品牌，限量推出150份「周年旅行禮盒」(每館限50份)，並於社群同步推動雙周品牌抽獎，將住宿體驗延伸至生活每一處。

台灣輕奢旅宿萃自成立以來，以「溫柔的服務、安心的日常、細節的藝術、旅行的溫度、我們在乎乾淨」五大承諾作為品牌核心，並持續落實於每一間合作旅宿。

迎接成立一周年，品牌期許進一步打造「住宿 × 品牌 × 城市」的新模式，讓旅宿不只是住宿空間，更成為旅人認識台灣品牌、地方文化與城市魅力的入口，讓每一次入住，都成為重新認識台灣的開始。

「台灣輕奢旅宿萃」一周年慶，結合藝術、精品與美食，送出總價值達68萬元周年好禮。記者宋健生／攝影
「台灣輕奢旅宿萃」一周年慶，結合藝術、精品與美食，送出總價值達68萬元周年好禮。記者宋健生／攝影

希堤微旅主理人陳明暉(左起)、芭蕾城堡酒店主理人胡智鈞及日月潭晶澤主理人陳琳凱。記者宋健生／攝影
希堤微旅主理人陳明暉(左起)、芭蕾城堡酒店主理人胡智鈞及日月潭晶澤主理人陳琳凱。記者宋健生／攝影

周年慶 國旅 價格

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