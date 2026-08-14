中鴻開9月盤價 三大主力鋼品均持平

中鴻（2014）14日開出9月份內銷及10月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面平盤；外銷部分，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，觀察全球總體經濟，美國發布7月CPI年增率降至3.4%且連二個月放緩，加上核心通膨持續降溫，明顯緩解聯準會 (Fed)政策緊縮壓力及市場疑慮。

另外，S&P Global最新7月全球製造業PMI為52.1，連續12個月保持擴張，顯示各國經濟在通膨壓力趨緩與製造業溫和擴張下，仍展現出良好的動態平衡與發展韌性，預計全球經濟將維持溫和復甦步調。

就鋼鐵供需變化來看，大陸中鋼協公布7月下旬重點企業粗鋼日產環比顯著下降7.5%，同期廠內鋼材庫存量亦同步滑落10.2%，顯示供給端正透過自主調節有效紓解市場壓力。

雖然日前受歐盟收緊防衛措施配額影響，致使全球鋼品貿易流向呈現分化與區域競爭格局，但伴隨亞洲鋼市在經歷前期價格修正後，跌勢已見收斂並逐漸醞釀築底。

該公司進一步指出，近期煤鐵原料行情持穩、煉鋼成本處於高位與市場逐漸築底，加上大陸寶鋼等指標鋼廠相繼開出漲盤，顯示鋼價底部支撐力道增強。內部考量後續季節性影響逐漸消退、用鋼需求有望回溫，為提振市場信心並兼顧客戶接單競爭力，此次新盤價決議以平盤穩健開出。