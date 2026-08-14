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SCFI運價指數連三漲 周漲幅2.41%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，周漲幅2.41%。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出爐，周漲幅2.41%。示意圖／ingimage

中東局勢、Blank Sailing 及巴拿馬運河限制持續影響市場，運價指數連三漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於14日出爐，指數上漲79.1點至3355.24點，周漲幅2.41%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達6,714美元，較前一期上漲230美元，周漲幅3.55%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達9,568美元，較前一期上漲278美元，周漲幅2.99%。

歐洲線8月運力回升及船舶排期逐步正常化，現貨價格已進入緩步下修，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,945美元，較前一期下跌19美元，周跌幅0.64%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)3,929美元，較前一期下跌119美元，周跌幅2.93%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲21美元，周漲幅3.23%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲38美元。

本周運價主要因中東局勢、Blank Sailing 及巴拿馬運河限制持續影響市場，供需維持偏緊。另受美國關稅不確定性及傳統旺季備貨需求帶動，市場貨量仍有支撐。部分航次因颱風跳港後需補貨，運價可能小幅修正，但整體仍維持高檔。

運價 漲幅 指數

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