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永豐餘總座：越南紙器需求強勁、下半年量能續旺 中國大陸市場持平

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘總經理駱秉正看好下半年越南、台灣市場表現。記者嚴雅芳／攝影
永豐餘總經理駱秉正看好下半年越南、台灣市場表現。記者嚴雅芳／攝影

永豐餘（1907）總經理駱秉正14日表示，越南紙器市場第2季需求強勁，下半年以來仍延續第2季態勢，從目前訂單來看，不論業種、數量都有提升，需求量能尚未看到減緩跡象，預期下半年趨勢可望延續；相較之下，中國大陸市場需求仍較平淡，整體大致維持持平，「沒有什麼起色」。

永豐餘今日舉辦法說會，駱秉正表示，越南事業主要以紙器為主，第2季當地市場相當暢旺、需求強勁，因此無論銷售價格或數量都有進一步提升，7月以來需求及市場表現也持續比去年同期強勁。

展望下半年，駱秉正指出，從訂單角度觀察，目前業種及數量都有提升，需求面的量能沒有減緩跡象，預期仍可持續。至於越南市場後續動能，他認為，地緣政治、關稅以及產業供應鏈重組等因素，都讓越南具備相對優勢，因此對當地紙器市場後續表現持續正面看待。

針對價格走勢，駱秉正表示，目前越南紙器價格表現較佳，主要是需求帶動，而非公司主動提價。市場需求暢旺下，價格沒有明顯殺價壓力，甚至部分客戶為庫存預做準備，進一步推升需求，因此目前無論量或價，對供應商而言都較為正面。

至於中國大陸市場，駱秉正表示，目前內需市場成長仍相當平緩，出口過去兩年也未見顯著成長，需求力道不像越南強勁，與去年同期相比大致持平。

台灣市場則相對正向。駱秉正指出，部分非傳統需求表現較強，出口相關需求也有所提升，帶動整體銷售數量增加，需求及價格維持均呈現正面表現。若比較台灣、越南及中國大陸三地市場，台灣整體表現較接近越南，中國大陸則相對平淡。

永豐餘上半年合併營收378.60億元，年增4.4%；營業利益0.56億元，較去年同期營業損失4.46億元轉盈；歸屬母公司淨利7.79億元，也較去年同期淨損0.72億元轉虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）0.47元，優於去年同期的每股虧損0.04元。

此外，上半年投資收益約10.91億元，年增22.6%，主要來自元太科技投資收益認列；第2季投資收益約6.48億元，年增21.8%。公司表示，台灣工紙受惠產銷量提升，越南紙器則因產能擴充及銷量增加，帶動營收及獲利成長。

永豐餘 越南 中國大陸

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