深化台日運動交流、打造多元體驗 828台灣樂天集團日登場

中華職棒下半季賽事持續熱戰，樂天桃猿於8月28日將在臺北大巨蛋迎來一年一度的「Rakuten SUPER GAME 台灣樂天集團日」。今年特別邀請樂天金鷲大使銀次與岡島豪郎來台，首度聯手擔任台灣樂天集團日開球貴賓，透過賽前開球活動與球迷共享棒球熱情，推廣樂天集團運動事業發展，並以棒球為橋樑，深化台日交流，持續拓展跨國運動合作與連結。

除了棒球交流外，今年台灣樂天集團日也與樂天Kobo、至善社會福利基金會，共同推動閱讀器體驗活動「超閱夢想，應猿啟航」，邀請至善汐止WAWA森林兒少社區聚點的都市原住民學童到臺北大巨蛋。這群孩子跟隨父母從部落來到都市生活，至善基金會成立社區聚點，陪伴孩子在課後學習與成長。

樂天 Kobo 亞洲總經理周立涵提到：「我們相信，閱讀與運動都能帶給孩子探索世界的力量。希望透過Kobo閱讀器與棒球的結合，讓孩子在球場感受運動的熱情，也在閱讀中開啟想像與學習的可能，陪伴他們勇敢探索屬於自己的未來。」

樂天集團旗下各事業體齊聚臺北大巨蛋，於現場規劃多元品牌互動，邀請球迷走訪各個攤位，親身體驗樂天生態圈的多元服務與品牌魅力。今年也推出攤位集章活動，球迷完成指定任務集滿4個印章即可兌換活動贈品；集滿8個印章，即可參加抽獎，有機會將球員簽名球衣、樂天女孩拍立得等好禮。

除了台灣樂天集團日之外，樂天桃猿下半季也陸續推出多場精彩主題日，持續為所有球迷打造豐富的進場體驗。邀請球迷踴躍申辦樂天桃猿聯名卡，享有專屬優惠與豐富回饋，讓球迷從球場應援延伸至日常生活，感受樂天生態圈帶來的便利與樂趣。

呼應集團盛事及持續深化數位金融體驗，樂天國際銀行推出全新新戶存款優惠。即日起，新戶開戶次日至次月底享最高 2.8% 優惠活儲（5萬元內 2.8%，超過部分 1.5% 無上限）；同時針對大額資金存款需求，提供 3 個月期年利率 2.3% 高利定存，單筆 1 萬元起存、總存額無上限。