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配合軍人節9月1日起至9月4日 勞軍包裹郵資8折優待

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華郵政公司自2026年9月1日起至9月4日止，舉辦九三軍人節勞軍包裹優惠活動。聯合報系資料照
中華郵政公司自2026年9月1日起至9月4日止，舉辦九三軍人節勞軍包裹優惠活動。聯合報系資料照

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自2026年9月1日起至9月4日止，舉辦九三軍人節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待，歡迎多加利用。

中華郵政公司表示，凡在前述期間寄往上列地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司籲請顧客交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼 (勿書寫部隊名稱或番號)、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

軍人節 包裹 南沙群島

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