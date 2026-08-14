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華紙法說會／第3季減產抗高成本 10月中恢復產能

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
華紙14日召開法說會，由總經理陳瑞和主持。記者侯思蘋／攝影
華紙14日召開法說會，由總經理陳瑞和主持。記者侯思蘋／攝影

華紙（1905）14日召開法說會，第3季面臨木片、運輸及電價等成本維持高檔，營運壓力升高，總經理陳瑞和表示，公司已採取減產策略，透過降低生產量、去化庫存換取現金流，預計減產措施持續至10月中，屆時用電高峰結束後將逐步恢復產能。

市場關注，隨紙漿價格自5月一路走跌、目前跌勢逐步接近尾聲，加上中國大陸近期重新增加拉貨，若需求回溫與全球紙漿廠減產效應延續，第4季紙漿市場供需可望逐步轉緊。

陳瑞和表示，目前紙漿價格自5月開始下跌，至8月跌勢已接近終點，近期中國大陸開始增加採購，顯示目前價格已來到大陸業者可以接受的程度，第3季紙漿價格可望止跌；同時，出貨量也開始往較好的方向發展。不過，紙漿價格下跌並未同步反映在公司成本端，第3季仍是成本壓力最高的時期。

華紙目前面臨的主要成本壓力來自木片及運輸。陳瑞和指出，今年木片成本漲幅約30%，目前價格水準與2022年底至2023年、近十年高點相比，差距不到10%，但同期紙漿售價約僅為當時的七成，導致成本與售價出現明顯落差。

他分析，木片價格居高不下，除了運輸成本偏高外，也與中國大陸房地產市場低迷有關。過去大陸工程用木片有相當部分來自家具、製材業的邊角料，但受到房地產景氣不佳影響，家具及製材業需求下滑，可供回收的木片減少，迫使業者增加海外原生木片採購，進一步推升木片成本。

在高成本環境下，華紙選擇主動減產。陳瑞和表示，目前包括日本、歐洲及美國等多地紙漿廠也因成本因素減產，供給逐步收縮，若中國大陸近期增加的拉貨動能能夠延續，市場可能在兩、三個月後開始出現供應緊張。

陳瑞和指出，第3季原本就是紙漿市場淡季，第4季則通常進入旺季，近期中國大陸開始增加採購，也反映市場對下半年需求回升的預期。公司預期10月中減產告一段落，但紙漿價格是否會立即反彈，仍要觀察這波中國大陸拉貨能否持續。

此外，華紙持續拓展高利基產品，陳瑞和表示，無氟防油紙目前營收占比約5%，產品已切入台灣速食及餐飲市場，開發時間約一年多，上市至今約三年，約兩年前開始打入速食市場。由於無氟防油紙涉及塗料、表面乾燥與成膜技術，且設備及生產系統均須投入，公司以乾淨的生產系統切入市場。

至於碳纖維相關用紙，目前營收占比已超過10%，今年有機會提升至15%。陳瑞和表示，碳纖維相關製成用紙全球需求仍維持成長，公司將搭上產業成長趨勢，持續擴大高利基產品布局。

科技用紙則有光電用玻璃襯紙，供應給面板產業鏈。另有碳纖維布製程用離型底紙，華紙自2015年投入生產與銷售，2020年起改良製程技術後品質提升，出貨規模持續擴大。

華紙 法說會 庫存

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