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迪士尼靠「賣夢」征服全球！顧客心甘情願花錢 靠情感連結創造回訪忠誠

聯合新聞網／ 羅征
迪士尼透過電影與樂園營造夢幻情境，讓顧客獲得情感共鳴與美好回憶，進而心甘情願買單並形成長期忠誠。美聯社
迪士尼透過電影與樂園營造夢幻情境，讓顧客獲得情感共鳴與美好回憶，進而心甘情願買單並形成長期忠誠。美聯社

迪士尼的賣夢策略

迪士尼（Disney）這個名字幾乎等於夢幻與魔法，從拍攝電影到打造實體樂園，迪士尼一直在做一件事——「賣夢」。但品牌成功的要素絕對不僅是會講故事，而是懂得如何透過交換價值抓住每一個顧客的心。

你還記得《獅子王》（The Lion King）、《冰雪奇緣》（Frozen）嗎？這些經典動畫不只是讓人花錢買了張電影票，迪士尼更是透過這些影片喚起內心的情感共鳴。

無論是小孩還是成年人，看著電影裡的角色冒險、成長，難免會產生情感觸動，這不僅是一場視覺盛宴，更是一段心靈的旅行。

為觀眾打造超越普通娛樂的深層體驗，這種情感價值讓觀眾心甘情願掏腰包，再次走進電影院觀看下一部電影。

此外，你以為迪士尼樂園只是設有雲霄飛車等遊樂設施，或和卡通人物互動嗎？其實，迪士尼把每一處細節都設計成魔法世界般的感受。

園區的每個角落都充滿奇幻元素，連商店裡的服務人員也像是從童話中走進現實生活。

無論是建築、演出，還是與遊客的互動，迪士尼讓人在進入樂園的那一刻，彷彿走進夢境。

透過精心打造的夢幻體驗，迪士尼實現價值交換：遊客帶走美好的記憶和體驗，而迪士尼則收穫再次回訪的忠誠。

1.高品質的產品與服務：誰不想要好東西？無論是一杯咖啡或是電子產品，顧客總是期待東西能物有所值、經久耐用。

2.創新與獨特性：顧客很容易審美疲勞，並希望產品或服務能夠讓他們眼前一亮。

就像手機更新換代，誰不想當第一個體驗新功能的人？同樣的道理，創新的產品總能吸引那些追求與眾不同的顧客。

3.情感連接：讓顧客覺得自己和品牌有某種特別的聯繫，這種情感連接讓品牌不再是冷冰冰的商品，而像是一位老朋友。透過溫暖故事和貼心服務，使顧客與你的品牌建立起深厚的情感。

4.便捷與舒適：快遞永遠是越快越好，購物體驗也是越輕鬆越受人青睞。無論是線上還是線下，顧客總是喜歡不費心又省力的購物體驗。

（本文摘自大是文化出版《生意的本質：能把事情做好，未必能做好生意。關鍵不在好點子和新科技，建立「營收持續成長的系統」才是本質》，作者：羅征）
（本文摘自大是文化出版《生意的本質：能把事情做好，未必能做好生意。關鍵不在好點子和新科技，建立「營收持續成長的系統」才是本質》，作者：羅征）

5.個人化與客製化：誰不喜歡量身打造的東西？無論是客製化產品，還是個人化服務，顧客都希望品牌能夠滿足他們的獨特需求，並提供更符合喜好與使用習慣的體驗。

生意的本質

做生意不僅是為了賺錢，而是透過向顧客提供價值，實現互惠互利。

迪士尼的成功故事告訴我們，當你能創造打動人心的價值時，顧客不僅願意為產品買單，還會給予長久的支持和信任。

成功的商業，不光是簡單的利益追逐，而是你和顧客之間的價值交換。

迪士尼 迪士尼樂園 冰雪奇緣

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