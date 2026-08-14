聰明企業不跟風！星巴克顛覆即溶咖啡市場 專家：讓顧客為文化買單

星巴克如何從賣咖啡到賣感覺

做生意像是追隨趨勢？別傻了，潮流來的時候，你剛跟上，下一股浪就湧上來了。

聰明的企業家從不跟風，而是自己造風！那些偉大的企業，不是看著別人做什麼就跟著做，而是憑藉創新和差異化的商業模式，製造屬於自己的風口，變成行業的領航者。

回到一九八○年代的美國，一提到咖啡，腦中浮現的場景就是即溶咖啡加上老舊咖啡館，簡單粗糙、毫無情調。

誰能想到，當時星巴克（Starbucks）的CEO霍華．舒茲（Howard Schultz），不只打算賣咖啡，還想讓大家喝出藝術感。

他前往義大利旅行時，體驗到義大利深厚的咖啡文化。回來美國後，他不再想著複製美國的即溶咖啡模式，而是要搞點大事：把咖啡館變成生活中的「第三空間」。

什麼是第三空間？就是介於家和公司之間的地方，可以放鬆、看書、聊人生，還能喝上好咖啡。說穿了，霍華．舒茲希望顧客來星巴克，除了喝咖啡，更想泡在這個空間裡。

走進星巴克便能發現，這裡簡直是療癒場所：溫暖的燈光、舒適的座椅、放鬆的音樂，一坐下就不想走，而桌上這杯用阿拉比卡咖啡豆精心調製的飲品，更是讓人欲罷不能。

於是，星巴克把原本用來提神的咖啡，變成一種生活享受。

憑藉這種咖啡文化潮流，星巴克一路狂奔，成為全球連鎖咖啡巨頭。現在，只要人們想到星巴克，都忍不住為這杯咖啡背後的文化買單。

1.專找冷門需求：別總盯著別人已經挖好的坑，先看看顧客到底缺少什麼。究竟是追求便捷的服務，還是更有個性的產品？找到沒人滿足的需求，你就是那個挖到金礦的幸運兒。

2.玩點不一樣的：當每個人都在沿用老套路時，你得設計點新花樣。無論是推出獨特的訂閱模式，還是玩點共享經濟策略（按：透過網路平臺將閒置資源〔如房屋、車輛、技能、人力〕暫時出租或分享給他人的商業模式），只要模式夠新，人們自然會被吸引。。 （本文摘自大是文化出版《生意的本質：能把事情做好，未必能做好生意。關鍵不在好點子和新科技，建立「營收持續成長的系統」才是本質》，作者：羅征）

3.別怕「踩地雷」：創新的路上少不了跌跌撞撞。敢於試錯，推出自認具備價值的新模式或新產品。失敗了？沒關係，下一次說不定就成了潮流的領航者。

4.一直學，一直改：市場就像個調皮的孩子，總是變化多端。得跟上它的步伐，隨時調整策略。唯有如此，才能一直走在浪尖上

5.做好失控的準備：潮流有時像龍捲風，吹得越高，摔得越重。時刻準備好一套「降落傘」，也就是風險管理機制，確保自己能安全落地。

生意的本質

與其追著別人跑，不如自己創造潮流。用心研究市場，玩出獨特的商業模式，加上持續創新，不僅能成為市場的贏家，還可能引領整個行業風向。

長久的成功，靠的是創造風潮，而不是一直當個追風少年。