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國邑授權夥伴 Liquidia 逐步增加 L606投入 加速全球三期Re-Spire收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國邑*（6875）14日表示，授權夥伴 Liquidia已召開2026年第2季財報暨營運說明會，公布最新財務數字與研發進展。依據財報揭露的分項費用，2026年上半年Liquidia逐步增加投入L606的臨床試驗，加速全球三期 Re-Spire 收案

其中，第2季單季投入Re-Spire專案約1,080萬美元（新台幣3.5億元），較第1季增加近1倍，且單季投入金額已超過去年整個上半年的投入總額。Liquidia表示，因應L606全球第三期臨床試驗Re-Spire持續收案及多項新試驗陸續啟動，2026年下半年整體研發費用預期約為上半年的兩倍，2027年仍將進一步增加，顯示L606相關臨床開發正逐步進入高投入階段。

Liquidia於法說會將L606定位為「可能是目前為止耐受性最佳的曲前列尼爾（treprostinil）製劑」。除了每日兩次給藥，與目前主要吸入型產品多次給藥的模式有所區隔，執行長Roger Jeffs亦表示，目前尚未看到其他處於臨床開發階段的產品，能夠達到L606目前所展現的劑量範圍、耐受性與持久度，並對L606正在進行的全球第三期Re-Spire試驗具高度信心。

Liquidia也指出，吸入型前列環素的治療效果與患者能否達到適當治療劑量密切相關，但患者過去往往受到咳嗽等副作用限制，進而影響劑量提升及長期治療。L606第三期開放標籤試驗48周結果顯示，超過九成患者的實際用藥劑量已高於現行市售吸入療法的目標劑量，顯示L606具良好的耐受性及劑量達成能力。

Liquidia規劃將同時推進L606三項臨床試驗，包括延續美國開放標籤試驗、針對肺間質性疾病相關肺高壓（PH-ILD）的全球第三期試驗Re-Spire，以及針對肺動脈高壓（PAH）的右心血流動力學試驗TRECOR，其中TRECOR規劃於2027年上半年啟動。

國邑藥品表示，L606為公司自主開發的微脂體長效吸入劑型，透過授權合作由Liquidia負責臨床開發及後續商業化。目前L606全球第三期試驗已進入收案階段，產品的耐受性、劑量達成及長效特性正進一步接受臨床驗證。隨著Liquidia持續加大研發投入並推進多項臨床試驗，L606正逐步進入產品價值驗證的重要階段。國邑將持續配合夥伴推進各項臨床工作，並持續深化微脂體長效製劑與精準給藥器械平台布局，為後續全球市場發展奠定基礎。

財報 收案 新台幣

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