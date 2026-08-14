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從小超商到全球8萬家店！7-Eleven揭商業本質：把日常剛需做到極致

聯合新聞網／ 羅征
7-Eleven從日常必需品切入，靠24小時營業與多元便民服務擴大市場，證明把簡單需求做到極致，也能成為全球巨頭。聯合報系資料照
7-Eleven從日常必需品切入，靠24小時營業與多元便民服務擴大市場，證明把簡單需求做到極致，也能成為全球巨頭。聯合報系資料照

不知道做什麼 就學7-Eleven從必需品下手

所謂必要需求，就是人們生活中繞不開的那些需求，不論經濟怎樣波動，這些市場照樣存在，甚至越是在艱難時期，必要需求越穩定。

說到必要需求，不得不提到7-Eleven。故事得從二十世紀說起，那時沒有便利商店的概念，逛超市也不太方便，人們的購物選擇非常有限。

約翰．格林伍德（John Greenwood）眼光獨到，並捕捉到這個機會：城市居民需要一個隨時都能購物的地方，尤其是那些夜貓子或深夜肚子咕嚕叫的人，便利商店的存在簡直是雪中送炭。

於是，7-Eleven 橫空出世，開創二十四小時營業的便利商店時代。不管是白天陽光燦爛，還是半夜三更漆黑如墨，無論是一瓶飲料、一份速食，商店的大門永遠敞開。

憑著這種無時不在的模式， 7-Eleven 瞬間俘獲消費者的心，變成夜貓子的深夜食堂。不僅如此，店裡商品一應俱全，即食品、日常用品、應急藥物等，樣樣皆有。

然而，7-Eleven 並不滿足於經營雜貨店，更進一步引入許多便民服務，在店裡領錢、寄快遞，甚至配有電子支付系統。

這些微小創新，不僅方便了顧客，還讓大家對7-Eleven 產生依賴，做什麼都離不開它。

幾十年間，從一家小型便利商店變成全球擁有八萬多家分店的超級巨頭，而這一切都是源於對必需品的深刻理解，與不斷創新的服務模式。

1.需求穩定：必要需求就是再怎麼省，也躲不了的支出——飲食、盥洗、出遊等。不管社會經濟再怎麼跌宕起伏，人總得活著，而這些必需品提供企業穩定收入。

2.潛在客群龐大：其市場最大的特點就是客群規模龐大，人人都可能是顧客，不管是學生、上班族、老人、小孩︙︙總有一個產品能打動他們的心。

3.進入門檻低：無須掌握諾貝爾獎等級的技術，也不需要產出複雜的研究成果。只要能提供大家生活中的必需品，就能上手經營。

（本文摘自大是文化出版《生意的本質：能把事情做好，未必能做好生意。關鍵不在好點子和新科技，建立「營收持續成長的系統」才是本質》，作者：羅征）
（本文摘自大是文化出版《生意的本質：能把事情做好，未必能做好生意。關鍵不在好點子和新科技，建立「營收持續成長的系統」才是本質》，作者：羅征）

4.回饋快，跑得快：必要需求的好處是，顧客的回饋非常直接。例如，今天多放了點辣椒，明天顧客就會反映不合胃口。調整產品的速度快，就能把生意做得風生水起。

生意的本質

沒有驚人商品，也別著急！切入必需品市場，可以迅速站穩腳跟，替未來的發展累積資金和經驗。把簡單的需求做到極致，誰都能成為產業的頂尖者。

記住，成功的第一步是了解市場需求，並為顧客提供高CP值（按：Cost-Performance Ratio，即性能與價格之間的比例）的產品或服務，即使是黑科技也得讓步。

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