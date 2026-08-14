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買房交屋必看 專家：水電、漏水、產權是重點

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
預售屋示意圖。圖／AI生成
預售屋示意圖。圖／AI生成

房市進入預售屋交屋潮，永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，無論是購買預售屋還是中古屋，交屋點交時的注意事項與潛在風險都不同。預售屋交屋驗收，重點在於合約內容與實際建物是否符合；中古屋則需留意屋況、產權與交易安全，消費者務必親自掌握核心要點，替新家全面把關。

陳繼先指出，民眾選購時應先評估預售屋與中古屋物件特性，預售屋最大優勢在於付款方式相對具有彈性，通常前期支付定金、簽約金與開工款，後續隨工程進度分期繳納，對手頭資金較有限的年輕族群極具吸引力，部分建案也能依需求進行客變。

然而，預售屋在購買時尚未完工，消費者無法提前確認實際屋況、鄰居與社區管理狀況，也須留意建案施工進度及建商履約風險。此外，預售屋公設比普遍高達3成以上，實際室內使用空間與購屋者原先想像可能存在落差，因此購屋前應仔細比較權狀坪數、主建物面積與公設比例。

相較之下，陳繼先指出，中古屋最大的優勢是「所見即所得」，買方可直接觀察實際格局、屋況、社區管理與周邊生活機能，公設比與室內使用空間也能在購屋前確認，甚至可提前了解社區居住環境。

完成過戶與交屋後，若屋況許可，也能依需求進行裝修並入住。不過，也可能存在結構老化、水電管線更新等問題，買方應預留翻修與管線重拉的預算，且購屋時也須準備較高比例的頭期款，對短期現金流的考驗較大。

進入實際點交階段，水電檢查是重要項目。陳繼先表示，滲漏水長年高居房地產糾紛榜首，是交屋驗收不可忽略的重點。

預售屋交屋驗收時，應確認各處進水、排水是否正常、測試管路是否暢通，避免施工泥作殘渣造成的堵塞。電路部分，則可使用驗電筆檢查全屋插座是否正常通電、易接觸水源區域是否裝設漏電斷路器，並確認全屋插座正確配置接地線，降低日後使用上的用電風險。

至於中古屋，則應特別留意屋內是否存在漏水或曾經修繕掩蓋瑕疵的痕跡，例如壁癌、水漬或新刷油漆的痕跡。為降低中古屋買方對漏水問題的疑慮，永慶房屋提供推出不限屋齡漏水保固，符合相關保障條件的案件，最高可享有30萬元的漏水補貼保障。

房屋空間、建材設備與產權合法性，也是影響購屋權益的重要關鍵。預售屋交屋驗收時，建議買方攜帶買賣合約書、建材設備表及客變圖，對照圖面與現場確認空間格局、尺寸與設備規格是否是否符合約定。同時需仔細清點建材品牌、衛浴設備型號及廚具規格，若發現實際配置與合約或建材設備表不符，應要求建商釐清。

相較於預售屋重於「合約與現場是否一致」，中古屋則須更加重視產權是否清楚。為降低產權變動可能帶來的交易風險，品牌房仲業者會提供產權審查保障，從正式委託、看屋、簽約前到簽約後，設置多道產權審查關卡，持續掌握產權狀況。

當屋況確認無誤後，財務與行政流程同樣是保障購屋權益的重要環節。預售屋交屋時，部分建商可能以「保固期內會協助修繕」為由，希望買方先完成點交。

陳繼先提醒，若房屋仍有缺失尚未完成修繕，買方應依契約及相關規定，保留房地總價5%的交屋保留款，並在缺失改善、複驗完成後，再依約辦理後續程序。

此外，買方也務必確認合約書上的保固起算日起算時間及相關保固內容，避免因交屋流程或日期認定不同，影響自身權益。

中古屋交易則應重視價金支付的安全性。永慶房屋價金履約保障，買賣價金由銀行設立專戶保管，依契約約定及交易進度進行撥付降低交易過程中資金遭挪用或交易風險，詳細內容依相關保障辦法為準。

陳繼先總結，預售屋與中古屋的購屋風險不同，交屋驗收與點交時的注意事項也有所區別。無論選擇預售屋或中古屋，購屋前做好功課、交屋時仔細驗收，並確認交易過程中的各項保障，才能降低入住後才發現問題的風險，安心順利搬進理想家園。

水電 買房 漏水 中古屋 預售屋

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