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遠傳年投逾千萬元育兒福利 員工安心成家後盾 獲北市友善育兒事業獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）長期推動家庭友善職場，年投逾千萬元育兒福利，從新生命到成長全程陪伴，成為員工安心成家的後盾

遠傳今（14）日榮獲臺北市115年度「友善育兒事業獎」績優事業肯定，更是本屆唯一獲獎的電信業者。

遠傳提供「安心照顧假」等優於法令的育兒支持措施、彈性工作制度，以及0到6歲育兒津貼等福利，每年投入逾千萬元育兒資源，打造涵蓋懷孕、生育到育兒成長的全方位支持體系，協助員工兼顧家庭與職涯發展，成為同仁安心成家、放心育兒的堅實後盾。

「友善育兒事業獎」頒獎典禮今日於臺北市立兒童新樂園舉行，由臺北市市長蔣萬安親自頒獎，遠傳人資長林淑鈴代表出席受獎。今年共有42家績優事業單位獲獎，評選標準涵蓋組織文化、彈性工作安排、育兒支持措施、職場托育服務、親職支持網絡、經濟補助及創新作為等七大面向。遠傳以完整的育兒支持體系與家庭關懷文化脫穎而出，獲得評審肯定。

遠傳人資長林淑鈴表示，照顧員工不僅是照顧員工本人，更要照顧員工最重視的家人。遠傳希望打造讓同仁安心成家、放心育兒的工作環境，不只是提供福利，更期望成為員工與家庭最值得信賴的後盾。

配合新世代父母需求，遠傳提供優於法令的育兒支持措施，包括8天給薪產檢假、8天給薪陪產檢及陪產假、66天全薪產假，還特別設置可彈性運用於照顧家人或自身健康需求的全薪「安心照顧假」。

遠傳同時提供四個彈性上下班時段及遠距居家工作機制，讓同仁得以兼顧家庭與工作。

為減輕員工家庭照顧與經濟負擔，遠傳指出，提供「準媽媽營養金」、「生育補助」、以及0至6歲「育兒津貼」等措施，從懷孕到育兒全方位支持；生育補助第一胎補助3萬元、第二胎以上每胎補助6萬元，同仁育有每名0至6歲子女每年可獲得1萬元育兒津貼，2025年遠傳相關補助金額合計逾千萬元，以實際行動支持員工迎接新生命、安心養育下一代。

除了完善的育兒制度，遠傳指出，亦建構完善的親職支持網絡，包含設置哺集乳室、孕婦優先停車位，並由專業護理師提供健康關懷與諮詢服務；同時成立親子活動社，定期舉辦育兒講座與資源分享，協助同仁減輕育兒壓力。

此外，遠傳持續舉辦棒球親友日、親子趣味競賽、耶誕親子日及親子藝文等活動，鼓勵員工與家人共享珍貴時光，將家庭關懷融入企業文化。

遠傳 育兒 北市

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