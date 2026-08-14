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台中梧棲家戶數10年大增57.1%居冠 竹北增四成、房價飆漲1.3倍最猛

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
永慶房產集團根據內政部戶政司與實價登錄資料，盤點2017年至2026年全國家戶數增幅前十名的行政區與房價變化。數據顯示，台中市梧棲區家戶數成長率突破五成奪冠；新竹縣竹北市則在科學園區加持下，不僅家戶數迅速增長，每坪成交均價更飆漲逾1.3倍。永慶房產集團提供
永慶房產集團根據內政部戶政司與實價登錄資料，盤點2017年至2026年全國家戶數增幅前十名的行政區與房價變化。數據顯示，台中市梧棲區家戶數成長率突破五成奪冠；新竹縣竹北市則在科學園區加持下，不僅家戶數迅速增長，每坪成交均價更飆漲逾1.3倍。永慶房產集團提供

「家戶數」反映區域的剛性需求，也是帶動當地房市穩健成長的核心動力。永慶房產集團根據內政部戶政司與實價登錄資料，盤點2017年至2026年全國家戶數增幅前十名的行政區與房價變化。數據顯示，台中梧棲區家戶數成長率突破五成奪冠；新竹縣竹北市則在科學園區加持下，不僅家戶數迅速增長，每坪成交均價更飆漲逾1.3倍。

台中市梧棲區近十年家戶數增幅高達57.1%，是全國家戶數成長最多的行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，梧棲區因「台中港科技產業園區」與「離岸風電產業鏈」蓬勃發展，湧入大量高薪就業人口，加上三井Outlet商圈日益成熟，也帶動建商在「台中港新市鎮特區」積極推動大型造鎮案，以低總價吸引市區外溢買盤與首購族進場，為周邊成屋市場帶來支撐。

林口區近十年家戶數增長49.7%位居第二，成長動能強勁。陳金萍說明，林口受惠於機場捷運通車與大型商場進駐，加上「新北國際AI智慧園區」等高科技產業鏈成形，為當地創造豐沛的就業機會，也帶來穩定自住需求。

進一步觀察區域分布，陳金萍指出，十大熱區中台中市占三席、新北市占三席、桃園市占二席，顯示家戶增長主要集中於蛋白區、重劃區及產業與交通建設持續投入的區域。相較成熟市中心。

這些行政區通常具有土地及住宅供給充足、房屋總價相對親民等條件，並透過捷運、高鐵、快速道路或產業園區，承接市中心人口外溢及就業人口移入，逐步形成新的生活圈。

從房價表現來看，全國十大「家戶增長熱區」房價全數上漲，漲幅介於38.6%至132.0%之間，顯示家戶持續增加、人口移入與區域建設發展，確實為當地住宅市場提供一定需求支撐。

其中，竹北市的房價漲幅最驚人，近十年每坪成交均價大漲132.0%。陳金萍說明，竹北市坐擁竹科與生醫園區，隨著高鐵特區生活機能漸趨完善，持續吸引高薪科技新貴定居，需求與購買力同步成長，但精華區素地稀缺、供給相對有限的狀況下，讓竹北市房價漲勢最為突出。

此外，台中市烏日區每坪成交均價上漲93.9%居次，陳金萍表示，受惠高鐵特區開發、交通建設及大型商業設施陸續到位，以及人口與生活機能由虛轉實，帶動當地房市發展。

至於家戶數增幅居冠的梧棲區，每坪成交均價則由每坪11.3萬元上升至21.1萬元，漲幅86.7%，反映台中港特區大量推案、相對低總價及區域建設題材，吸引首購與置產需求。

永慶房產集團根據內政部戶政司與實價登錄資料，盤點2017年至2026年全國家戶數增幅前十名的行政區與房價變化。數據顯示，台中市梧棲區家戶數成長率突破五成奪冠；新竹縣竹北市則在科學園區加持下，不僅家戶數迅速增長，每坪成交均價更飆漲逾1.3倍。永慶房產集團提供
永慶房產集團根據內政部戶政司與實價登錄資料，盤點2017年至2026年全國家戶數增幅前十名的行政區與房價變化。數據顯示，台中市梧棲區家戶數成長率突破五成奪冠；新竹縣竹北市則在科學園區加持下，不僅家戶數迅速增長，每坪成交均價更飆漲逾1.3倍。永慶房產集團提供

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