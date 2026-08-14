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影／基隆首座社宅「光明安居」2028完工 七堵打造通雙北重要門戶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元。記者游明煌／攝影

國家住都中心興辦的基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，目前施工進度35%，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元，並設置托嬰中心、身心障礙者社區日間照護等多元社福設施。市府說，隨著基隆捷運規畫，七堵將成為基隆通往雙北的重要門戶，全面翻轉七堵舊城區，展現全新區域生活圈。

基隆市副市長方定安昨率市府團隊視察「光明安居」工地，並同時勘查光明路人行道工程改善成果，實地瞭解施工進度與工程品質，期能如質如期完工。

國家住都中心執行長柯茂榮表示，國家住都中心興辦的社會住宅皆秉持全國一致的高標準品質，全面導入綠建築、智慧建築及耐震等三大標章認證；在整體規畫採用全區通用設計，打造無圍牆的開放式社區空間，期盼未來能與在地居民共享資源，共創友善共融的社區環境。

方定安說，目前施工進度已達35.81%，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元，並設置托嬰中心、身心障礙者社區日間照護等多元社福設施，不僅落實社會住宅的社會福利責任，更實現居住正義的目標。未來市府將持續與國家住都中心合作推動，為基隆市民打造共融宜居的居住環境。

七堵區擁有基隆捷運與台鐵雙軌優勢，加上周邊「一德新村」都更案招商成功，七堵區正迎來轉型契機。市府將積極落實「在地生產、在地就業、在地生活」的願景，讓基隆青年與在地居民都能在此安居發展。

市府正推動七堵區新願景，以北五堵智慧科技園區為引擎、捷運沿線作為產業廊帶帶動六堵產業專區、深化七堵與百福轉運與商業核心機能，並串聯八堵交通樞紐。隨著基隆捷運進程，七堵將成為基隆通往雙北的重要門戶，帶動區域居住環境、商業機能與產業再發展，全面翻轉七堵舊城區，展現全新區域生活圈。

基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元。記者游明煌／攝影

基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元。記者游明煌／攝影
基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元。記者游明煌／攝影

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