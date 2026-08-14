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老牌建商派第三代搬進去…北市仁愛路燙金路段都更整合成功
北市燙金路段仁愛路有新建案，位於仁愛路二段95號周邊多戶透天、公寓，歷經多年整合，近日老牌建商震大建設宣布推出都更案「震大懷喆」，基地約271坪，規畫興建地上22層純鋼骨制震地標。
震大葉家第三代、震大建設副總經理葉佳宗表示，此一基地整合，是一場跨越20年的耐力考驗。
他表示，當地位處精華，基地原地主多為深耕仁愛路生活圈多年的世家大族，涵蓋知名企業經營者、頂尖專業人士、學術界權威及文化藝術名家。
公司深知這裡的地主都極具底氣，整合不能只以都更利誘，還得了解住戶對區域環境，與街區文化的深厚情感。因此，先買下一戶當辦公室，後來更由他直接入住社區，與住戶逐一搏感情，建立交情以及信任度。
震大建設總經理張耀仁表示，代頂級豪宅市場除了比拚坪數與建材規格，鄰里素質與圈層純度更是高資產客戶看重的隱形價值。位於仁愛路二段上的「震大懷喆」，正具有此一特色。
「震大懷喆」另一焦點是，同時擁有正面面向林蔭大道，以及坐北朝南帝王坐向，這種個案仁愛路已15年未見。
張耀仁表示，由於稀有，「震大懷喆」尚未公開，即吸引很多當地懂吃、懂穿的客戶，上門詢問，個案本周正式開案，全案共43戶、可售30戶，主力為56、47~64、31坪的三房產品，每坪開價230~250萬元，總銷約40億元。
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