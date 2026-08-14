新北、台南、高雄都有！中央社宅1,500戶今起開放招租

國家住都中心14日正式啟動第3季中央社會住宅招租，共釋出新北、南投、台南及高雄6處社宅、合計1,500戶，即日起受理申請至9月14日止，預計12月16日公開抽籤，最快2027年3月1日起入住。此次除了提供一般民眾申請，各社宅也保留至少20%戶數給新婚及育兒家庭，育有學齡前幼兒者符合資格下，總租期最長可達12年。

此次招租以新北市戶數最多，包括板橋區「玫瑰好室」120戶、「江翠好室」100戶，以及鶯歌區「鶯陶安居」380戶，共600戶；另外還有南投埔里「公誠安居」260戶、台南市南區「開南安居」300戶，以及高雄仁武「仁武安居」340戶，房型涵蓋套房或一房型、二房型及三房型，可供單身族、小家庭及多口之家選擇。

國家住都中心表示，中央社宅除了開放青年及一般民眾申請，也優先照顧不同族群。各處社宅依法保留40%戶數給經濟或社會弱勢者，另保留至少20%婚育戶、10%睦鄰戶及8%軍警消戶。

其中，婚育戶包括結婚2年內的新婚夫妻，以及育有未成年子女的家庭；若家中育有學齡前幼兒，只要持續符合招租資格，總租期最長可延長至12年，希望讓育兒家庭在孩子成長階段擁有較穩定的居住環境。

申請資格方面，凡年滿18歲國民，符合社宅所在地設籍、就學或就業條件，且家庭所得、財產及住宅持有情形符合規定，都可提出申請，包括大學生、社會新鮮人、一般上班族、新婚夫妻及育兒家庭等。

此次中央社宅採24小時線上申請，民眾申請前須準備最新戶籍資料、家庭成員所得及財產證明等文件；若未在社宅所在地設籍，而是因就學或就業提出申請，或具有經濟、社會弱勢資格，也須另外檢附相關證明。

國家住都中心提醒，此次招租受理至9月14日晚間11時59分截止，申請人送件前應再次確認家庭成員所得、財產資料及應備文件是否完整，並留意後續補件通知，以免因資料缺漏、逾期補件或資格不符，影響審查結果。預計12月16日辦理公開抽籤，最快明年3月起入住。