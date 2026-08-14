快訊

今天是國際慰安婦紀念日！重看90年代「女性國際戰犯法庭」

爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北、台南、高雄都有！中央社宅1,500戶今起開放招租

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
預估2026年第3季中央社宅招租中，「江翠好室」可望成為最熱門的申請案件。示意圖。國家住都中心提供
預估2026年第3季中央社宅招租中，「江翠好室」可望成為最熱門的申請案件。示意圖。國家住都中心提供

國家住都中心14日正式啟動第3季中央社會住宅招租，共釋出新北、南投、台南及高雄6處社宅、合計1,500戶，即日起受理申請至9月14日止，預計12月16日公開抽籤，最快2027年3月1日起入住。此次除了提供一般民眾申請，各社宅也保留至少20%戶數給新婚及育兒家庭，育有學齡前幼兒者符合資格下，總租期最長可達12年。

此次招租以新北市戶數最多，包括板橋區「玫瑰好室」120戶、「江翠好室」100戶，以及鶯歌區「鶯陶安居」380戶，共600戶；另外還有南投埔里「公誠安居」260戶、台南市南區「開南安居」300戶，以及高雄仁武「仁武安居」340戶，房型涵蓋套房或一房型、二房型及三房型，可供單身族、小家庭及多口之家選擇。

國家住都中心表示，中央社宅除了開放青年及一般民眾申請，也優先照顧不同族群。各處社宅依法保留40%戶數給經濟或社會弱勢者，另保留至少20%婚育戶、10%睦鄰戶及8%軍警消戶。

其中，婚育戶包括結婚2年內的新婚夫妻，以及育有未成年子女的家庭；若家中育有學齡前幼兒，只要持續符合招租資格，總租期最長可延長至12年，希望讓育兒家庭在孩子成長階段擁有較穩定的居住環境。

申請資格方面，凡年滿18歲國民，符合社宅所在地設籍、就學或就業條件，且家庭所得、財產及住宅持有情形符合規定，都可提出申請，包括大學生、社會新鮮人、一般上班族、新婚夫妻及育兒家庭等。

此次中央社宅採24小時線上申請，民眾申請前須準備最新戶籍資料、家庭成員所得及財產證明等文件；若未在社宅所在地設籍，而是因就學或就業提出申請，或具有經濟、社會弱勢資格，也須另外檢附相關證明。

國家住都中心提醒，此次招租受理至9月14日晚間11時59分截止，申請人送件前應再次確認家庭成員所得、財產資料及應備文件是否完整，並留意後續補件通知，以免因資料缺漏、逾期補件或資格不符，影響審查結果。預計12月16日辦理公開抽籤，最快明年3月起入住。

社宅 中央社 高雄

延伸閱讀

台南「開南安居」300戶社宅招租 設托嬰中心鄰近圖書館、公園

國家住都中心坦言：社宅興建調整中

社宅政策被質疑跳票 牛煦庭：賴政府居住正義零進度 居住爭議一籮筐

同性婚姻家庭享房屋稅自住優惠 台南促修租稅規定獲中央採納　

相關新聞

SOGO大巨蛋商場最新進度來了！Garden City B區8月22日確定試營運

遠東SOGO大巨蛋商場「Garden City」迎來最新進展。遠東SOGO14日證實，Garden City B區確定將於8月22日展開試營運，隨著B區加入營運，Garden City全區營運版圖也將正式到位，成為遠東SOGO下半年最重要的新成長動能之一。

影／基隆首座社宅「光明安居」2028完工 七堵打造通雙北重要門戶

國家住都中心興辦的基隆首座社會住宅位七堵區的「光明安居」，目前施工進度35%，預計2028年上半年完工，將提供449戶住宅單元，並設置托嬰中心、身心障礙者社區日間照護等多元社福設施。市府說，隨著基隆捷運規畫，七堵將成為基隆通往雙北的重要門戶，全面翻轉七堵舊城區，展現全新區域生活圈。

老牌建商派第三代搬進去…北市仁愛路燙金路段都更整合成功

北市燙金路段仁愛路有新建案，位於仁愛路二段95號周邊多戶透天、公寓，歷經多年整合，近日老牌建商震大建設宣布推出都更案「震大懷喆」，基地約271坪，規畫興建地上22層純鋼骨制震地標。

新北、台南、高雄都有！中央社宅1,500戶今起開放招租

國家住都中心14日正式啟動第3季中央社會住宅招租，共釋出新北、南投、台南及高雄6處社宅、合計1,500戶，即日起受理申請至9月14日止，預計12月16日公開抽籤，最快2027年3月1日起入住。此次除了提供一般民眾申請，各社宅也保留至少20%戶數給新婚及育兒家庭，育有學齡前幼兒者符合資格下，總租期最長可達12年。

全國示範區首例！台南安定既有未登記工廠79家、171公頃廢汙水納專管

台南市經發局爭取經濟部核定的「既有未登記工廠群聚地區廢汙水排放建設補助計畫」示範案，以安定區嘉同里為示範區，進行工業廢水集中管理布線作業，自去年4月21日開工，歷經15個月施工，近期順利竣工，成為獲補助各縣市 (桃園市、彰化縣及台南市) 首件完工案件。

台南「開南安居」300戶社宅招租 設托嬰中心鄰近圖書館、公園

由國家住宅及都市更新中心興建的台南市南區「開南安居」社會住宅，今天（14日）起正式受理申請，共釋出300戶，申請期間至9月14日晚間11時59分止，採線上及實體兩種方式辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。