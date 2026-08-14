SOGO大巨蛋商場最新進度來了！Garden City B區8月22日確定試營運

遠東SOGO大巨蛋商場「Garden City」迎來最新進展。遠東SOGO14日證實，Garden City B區確定將於8月22日展開試營運，隨著B區加入營運，Garden City全區營運版圖也將正式到位，成為遠東SOGO下半年最重要的新成長動能之一。

據了解，Garden City B區莫內花園商場棟將集結超過80個品牌，其中B2規劃約3,000坪、是全台規模最大的美食街，餐飲也將成為B區此次開出的重要亮點。

除了B區即將加入營運，大巨蛋一樓「食尚庭園」也持續擴充品牌陣容，並將迎來多家全台首店。其中，來自法國的花瓣造型冰淇淋品牌Amorino預計9月中下旬開幕；韓國人氣烤肉名店「囕盈豚」同樣首度進軍台灣，預計9月開幕，進一步擴大大巨蛋餐飲版圖。

Garden City總規模約3.8萬坪，採分區、分階段方式開出，先前C區花園綠廊、D區食尚庭園及A區光之花園已陸續加入營運，B區則是整體商場布局的重要一環。此次8月22日試營運日期正式敲定後，Garden City也將從分區營運進一步邁向全區營運。

事實上，Garden City B區開幕進度一直受到市場關注。遠東SOGO董事長黃晴雯先前曾表示，商場硬體、品牌招商及營運團隊均已準備就緒，僅剩使用執照等行政程序待完成，預估全區開幕落在下半年。如今試營運日期底定，也代表Garden City營運進度向前跨出關鍵一步。

Garden City的定位也不同於傳統百貨商場。遠東SOGO希望結合大巨蛋本身的運動賽事、演唱會，以及周邊影城、餐飲、休閒與文化展演等內容，創造目的型來客，並延長消費者停留時間，進一步將大巨蛋活動帶來的大量人流轉化為零售及餐飲消費。

黃晴雯先前也指出，Garden City加入營運後，將與SOGO忠孝館、復興館形成三大據點，打造橫跨忠孝東路三段至四段的「大東區經濟圈」。其中忠孝館深耕既有客群、復興館聚焦高端精品，Garden City則瞄準年輕世代及體驗型消費，藉由不同定位擴大整體東區商圈吸引力。

對遠東SOGO而言，B區試營運不只是增加營業面積，更重要的是Garden City全區到位後的整體集客效益。隨著大巨蛋大型賽事及演唱會持續帶進人潮，如何透過商場內容承接活動經濟、提高停留時間及消費轉換，也將成為Garden City全面營運後的重要觀察指標。