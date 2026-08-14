全國示範區首例！台南安定既有未登記工廠79家、171公頃廢汙水納專管

台南市經發局爭取經濟部核定的「既有未登記工廠群聚地區廢汙水排放建設補助計畫」示範案，以安定區嘉同里為示範區，進行工業廢水集中管理布線作業，自去年4月21日開工，歷經15個月施工，近期順利竣工，成為獲補助各縣市 (桃園市、彰化縣及台南市) 首件完工案件。

經發局長張婷媛表示，示範區超過171公頃，布設總長達5530公尺的廢汙水排放專管，含括區域內共計79家工廠，將落實「工業廢水集中管理」，預計可收納約190 CMD (立方公尺/日) 的工業廢水，可有效減少對周邊農地的影響，並管控對當地水體的負擔。

同時將汙廢水集中管理作為示範區內工廠納管轉型的條件之一，後續將依此示範區運作模式，持續與經濟部合作並爭取經費，將此模式推廣至本市各工廠聚落，以提升台南市整體產業環境品質。

經發局表示，在執行過程中，考量施作地區既有道路狹窄且機具進出不易，為避免影響既有交通，全面改採「推進工法」地下施作，成功將對周遭交通及鄰近居民日常作息的衝擊降至最低，達成兼顧工程品質與便民的雙贏目標。

為持續改善水環境並完善產業基礎設施，經發局已於2024年度完成「仁德區」及「永康區」未設汙水處理廠工業區的可行性評估案，2025年向經濟部爭取「和順工業區」、「總頭寮工業區」、「麻豆工業區」及「大新營地區」等多處未設汙水廠工業區的可行性評估案。

未來將持續各行政區工業廢水集中管理評估作業，並結合內政部逐年推動的「全國公共汙水處理廠營運評鑑作業」，持續評核轄管園區的汙水處理廠，減輕產業對台南地區的水體環境影響，以打造兼顧產業發展與生態永續的綠色城市。