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台南「開南安居」300戶社宅招租 設托嬰中心鄰近圖書館、公園
由國家住宅及都市更新中心興建的台南市南區「開南安居」社會住宅，今天（14日）起正式受理申請，共釋出300戶，申請期間至9月14日晚間11時59分止，採線上及實體兩種方式辦理。
台南市都發局表示，「開南安居」位於南區，鄰近安平產業園區、開南公園、鹽埕圖書館及永華國小，生活機能完善，社區內並規畫設置托嬰中心，提供家庭友善居住環境。
此次招租共提供300戶，包括套房192戶、二房86戶及三房22戶，符合資格民眾可依國家住都中心公告的申請須知提出申請。
都發局指出，民眾可於8月14日上午9時起至9月14日晚間11時59分，至國家住宅及都市更新中心「安居好室入口網」完成線上申請；也可前往「新都安居A社宅服務中心」（台南市東區崇吉二街13號）辦理，服務時間為週一至週五上午9時至12時、下午1時30分至5時。
國家住宅及都市更新中心提醒，申請人應於受理期間備妥相關證明文件，詳細申請資格及招租資訊可至「安居好室入口網」查詢，或電洽客服專線（02）8979-1799。
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