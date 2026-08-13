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中聯油脂風波 福壽、福懋油上半年虧損上億

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

中聯油脂食安風波持續延燒，衝擊泰山（1218）、福壽及福懋油三大股東獲利表現。泰山昨（13）日公布上半年財報，受到油安事件相關損失及中聯油脂投資損失等因素影響，上半年投資中聯油脂損失約2億元，上半年由盈轉虧。

泰山指出，針對近期油安事件，公司依目前掌握情形，就相關產品退貨、存貨銷毀及預估賠償等損失進行估列，稅前影響金額約4億元。此外，泰山目前持有中聯油脂33.33%股權，上半年依權益法認列中聯油脂投資損失約2億元。

中聯油脂食安事件持續擴大，相關產品因食安疑慮遭通路下架，並進行退貨及退款處理，連帶影響三大股東財報。福壽上半年稅後虧損約3億元，福懋油上半年也由盈轉虧，稅後虧損約1.5億元，三家公司獲利均受到事件衝擊。

其中，泰山除認列中聯油脂投資損失外，旗下油品也受到此次油安事件影響，須負擔產品退貨、銷毀及預估賠償等相關成本，使事件對獲利的影響更為直接。

福壽 中聯 泰山

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