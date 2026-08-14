培育諾貝爾獎得主 專家呼籲賴總統加碼生醫基金

賴清德總統宣示未來30年應新增三位諾貝爾獎得主。呼應賴總統提出的遠景，台灣生物產業發展協會與六大公協會於昨（13）日的論壇上，多位專家呼籲政府應加強生醫基礎研究，提出每年至少2至3億美元（約新台幣64億至97億元）基金協助台灣快速打造具國際競爭力的生醫產業。

台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙指出，政府提出「十年100億」的生醫發展基金的金額太少，相當於每年僅10億元。他想起2006年當時政府就提出600億的基金（指生技起飛鑽石行動方案的「生技創投基金」），雖然最後規模並未達標，但是已引發國際關注。

台灣精準醫療產業協會副理事長曾惠瑾說明，目前國內教授研究經費，在生醫及生命科學領域每年100~300萬元。另外在萌芽、拔尖等計畫，針對有商業潛力者給予最高800及1,500萬元進行技術商品化、原型、市場驗證及創業準備。然而若想要發展成獨角獸，僅靠1,500萬元難以成大局。