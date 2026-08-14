壯大生技業 BTC登場前夕七公協會提建言

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將在8月下旬登場，台灣生物產業協會攜手六大生醫公協會昨（13）日提前向政府提建言，產業一致呼籲政府應擴大資本投入、加強國藥國用與藥物韌性、鬆綁醫療數據與AI應用等三大建議。

台灣生物產業協會理事長劉理成指出，因應美國要求部分藥品在美製造或限制進口，及最惠國藥價政策等措施。他建議台灣應朝區域學名藥製造中心發展，串聯日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東協市場，推動與美國、日本及東協法規互認。在台灣則提高國產藥取代專利過期原廠藥的比率，建立具韌性的區域藥品供應體系。

台灣研發型生技新藥發展協會理事長郭旭崧指出，現行健保制度新藥須依高標準完成研發及臨床驗證，但取得上市許可後，在健保給付上卻可能面臨接近學名藥的價格待遇，不利新藥產業長期發展。

在「國藥國用」方面，製藥發展協會理事長陳志麟指出，國產藥廠供應約80%的健保用藥量，取得的健保藥費金額占比卻僅約23%，同時還面臨原廠藥降價及進口學名藥競爭。他建議重新檢視國產與進口學名藥管理標準、專利連結制度，降低國產藥面臨的不公平競爭。

學名藥協會理事長陳誼芬則建議成立必要藥品在地生產計畫及庫存監控平台；並導入「契約生產」概念，由政府掌握及預估必要藥品需求，由業者依市場需求安排定價與生產，改善部分藥品價格過低、業者缺乏合理利潤甚至虧損生產的問題。

台灣精準醫療產業協會副理事長曾惠瑾指出，台灣擁有健保資料庫、癌症登記、人體生物資料庫及臨床醫療資料等珍貴資源，在AI時代具有高度戰略價值，但產業實際取得及運用資料門檻仍高，建議成立跨部會專案小組，在保障個資及資訊安全前提下，建立合理的產業利用機制。

臺灣生技醫療器材公會副理事長梁晃千建議，建立更具彈性的暫時性給付制度，讓取得許可的創新醫材先進入健保使用，並鼓勵大型醫院優先採用具競爭力的國產創新醫材。

台灣數位健康產業發展協會副理事長莊曜宇表示，建議政府參考金融業聯徵中心概念，建立具公信力的第三方醫療數據管理平台，建立透明、公平的資料使用機制。