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化工業轉型 迎收割期

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

化工族群長興（1717）、勝一、三福化長期朝著本土特化學領域布局，近期在電子化學品、電子材料等相關產品占營收比重逐步提升，已開始顯著挹注營收、獲利表現，轉型效益開始步入收割期。

展望下半年，特化業者持續切入電子產業鏈，從半導體晶圓製程用化學品，到先進封裝，及ABF載板及CCL材料，各自沿不同電子產業鏈深化布局。預期下半年至明年，電子材料營運貢獻將進一步提升。

長興第2季稅後純益8.47億元，年增139.9%，創近四年單季新高，每股純益（EPS）0.72元；上半年稅後純益12.75億元，年增81.6%，EPS 1.09元，也創近四年同期新高。隨產品組合持續優化、子公司長廣設備認列數量增加，預期下半年營運表現有望優於上半年。

勝一專攻電子級溶劑，目前供應半導體大客戶產品中，有三項為獨供，受惠電子級溶劑占比持續提升，已突破八成，第2季獲利創歷史新高、上半年獲利也寫同期新高。展望未來，勝一持續擴充電子級異丙醇（IPA）、電子級PM產線，IPA新產線9月有望完工，PM廠即將動土；下半年隨先進製程產能放大，預期需求持續向上。

三福化受惠先進封裝產能擴充，精密化學品產能吃緊，獲利放大並加碼擴充產能。

營收 晶圓 半導體

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