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職感心教練／當責不必獨攬 反省無須自傷

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

一位中階主管突然接到通知，要參與一場由高階主管主持的會議，這讓他心中泛起了一絲不安。會議一開始，高階主管便向全場說明，專案進度嚴重受挫，起因是中階主管麾下的專案經理表現不稱職，引發團隊成員的連聲抱怨，進而演變成高階主管當眾數落他的不是。原來，這不是一場專案進度會議，而是一場公審大會。

這位具有強烈責任感的主管，在這樣毫無防備且公開場合遭受直接指責，即便內心感到無比羞恥與難堪，他仍在第一時間主動承擔起管理責任。然而，這份擔當卻在會議結束後，將他推入了深深自責與反省泥沼。

在心理學上，由朱利安．羅特提出的「控制信念」（Locus of Control），描述個人對生命中事件後果的「責任歸屬」與「掌控來源」的認知框架。那些控制信念高度偏向「內控型」的主管，通常責任感極強，習慣把所有問題都攬在自己身上。這在平時是難得的優點；但若被刻意放大，極容易演變成擊垮自信的情緒黑洞。

適當的反省可以讓自己更為強大，可是一旦過度內化外界的指責，容易在超出個人能力範圍的困境中，過度自責並背負不必要的心理壓力。羞恥會以焦慮、過度自我批評、尷尬與高壓的形式出現，不斷內耗我們的心理能量，最終讓人掉入一個不斷向下迴旋的「羞恥循環」。

更令人感到雪上加霜的是，當這位主管環顧四周，發現願意「當責」的竟只有他一人，而周遭的人毫無知覺，只是冷眼看他演一場獨角戲。這時候，內心深處的那個聲音，究竟是在盡責，還是在清算自己？

看在眾人眼裡，這或許是一場好戲；但對處於風暴中心的領導者而言，此時最需要的，不是急著向外證明自己，而是先停下來，溫柔地安穩自己的內心。在責怪自己之前，我們需要先允許自己有受傷與挫折的權利，理解「犯錯與不完美」是每位領導者必經的歷練，而非個人徹底的失敗。

一旦羞恥感被這份同理撫平，情緒的風暴逐漸安頓後，我們才能清空大腦的雜訊，重新聚焦在「成長型思維」。此時，你將帶著這份安定的力量，積極地去釐清哪些是自己能掌控的「當責邊界」，哪些是未來可以讓內心更為強大的「思維模式」？

在猶太社群中，他們把「能夠勇敢走進讓你覺得格格不入的地方，並做你該做的事」這種能力，稱為意第緒語的Chutzpah。意思是自信、膽量、敢作敢為、無所畏懼的勇氣。當周遭的人冷眼旁觀時，唯一能做的，就是認可自己。

過度的自責，往往讓我們總是盯著自己的缺點，低估了自身原有的價值。更殘酷的是，外界並不會因為你勇於檢討自己而給予認同。「內省而不自卑，認錯並爭取資源；當責而不獨攬，承擔並培育團隊。」這才是你安穩內心、走出風暴，重新展現成熟領導力的真實起點。

團隊 主管

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