商業興觀點／平台經濟崛起 勞動管理新課題

數位平台衍生的非典型工作主要可分為四類，包括勞務型的外送員、網約車司機；數位內容創作型的YouTuber、網紅、KOL；電商及內容平台型的直播主、Podcaster；以及透過雲端接案的自由工作者，如清潔、修繕、設計及翻譯等。雖目前占整體就業市場的比例仍有限，但在全球及台灣均快速成長，逐漸形成新型態的數位勞動市場。

平台經濟的運作主要建立在「平台、演算法、勞動者」三者的權力結構上。此類工作通常透過網路平台接案，沒有固定雇主及工作場所，工作時間也較具彈性；然而，其共同特徵是收入波動較大、常同時使用多個平台，且工作派單、評分及收入分配等，往往受到平台演算法管理。因此，平台經濟已不只是單純的媒合服務，而逐漸形成新的就業體系，也衍生勞動保障不足、就業身分認定及租稅公平等治理問題。

依主計總處資料，部分時間、臨時性及人力派遣等非典型工作人口約79.9萬人，占總就業人口6.86%；其中部分時間工作者約44.3萬人，占3.81%，並呈持續成長趨勢。

然而，官方統計中的「非典型工作」與平台工作並不完全相同。傳統非典型工作仍具有雇主及指揮監督關係，通常適用勞動法規；而專職外送員、直播主及個人電商等平台工作者，可能被歸類為自營作業者或部分時間工作者，導致目前統計難以完整掌握平台型就業的實際規模。

國際間已開始因應相關問題。歐盟於2024年通過《Platform Work Directive》，重點包括改善平台工作條件、正確判定就業身分、避免假自營，以及將演算法管理納入勞動權益規範，要求平台提高演算法透明度、建立監督及申訴機制，以降低演算法對勞動者收入與工作權益的不利影響。

我國近年也逐步建立相關治理制度。2026年1月立法院通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，針對外送員建立介於僱傭與承攬之外的保障模式，不以全面納入勞基法為主要方向，而是從外送服務本身設定最低報酬、保險及申訴等基本權益。

在租稅方面，財政部於2025年發布網路創作者課徵營業稅相關規範，逐步將網紅等新興商業模式納入正式稅制，以改善所得掌握及租稅公平問題。

整體而言，平台經濟的關鍵並非限制其發展，而是制度能否同步調整。目前我國在勞動保障及租稅公平方面已逐步建立制度，但仍存在兩項政策盲區：一是官方統計尚難精確掌握平台經濟的實際就業規模；二是面對國際逐漸重視的演算法治理，我國相關規範仍有深化空間。

未來政策應從傳統的勞動身分認定，進一步延伸至資料、演算法透明度、平台責任及勞動權益等面向，建構符合數位時代的新型態治理架構。