趨勢觀察／公司治理改革 為企業成長奠基

日本經濟近年來脫胎換骨，企業的公司治理持續改善，股市也反映這樣的結果。路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，日本企業當前同時具備總體經濟與基本面雙重成長動能，公司治理改革措施更為日本企業奠定起跑點。

制度轉向 企業效益優先

窪田慶太認為，過去十多年來，日本資本市場經歷影響深遠的改革，這場改革從2013年開始，可以分成三個階段，從企業的公司治理改革，到資本管理改革，到實現長期投資回報。

第一個階段是起跑點，也就是公司治理改革。窪田慶太指出，2013年，日本政府推出企業公司治理守則與盡職治理守則，要求上市公司透過與投資人的積極對話，落實有效的公司治理、促進永續成長。

同樣在2013年，日本經濟產業省發布具指標意義的「伊藤報告」，明確將資本效率（也就是股東權益報酬率（ROE））列為企業實現永續成長的核心指標。窪田慶太認為，這是日本企業文化從「規模優先」轉向「效益優先」的關鍵起點。

第二個階段是起飛期，也就是資本管理改革。窪田慶太表示，光有治理框架還不夠。2022年起，東京證券交易所推出股價淨值比指引，直接要求股價淨值比低於一倍的企業，必須公開揭露如何將資本回報提升至高於資金成本的水準。這對長期坐擁大量現金與交叉持股的日本企業來說，是一記警鐘。

窪田慶太指出，與此同時，日本經濟產業省發布企業併購指引，積極推動以併購實現股東價值最大化，打破日本企業長期以來對外部收購的抗拒文化。日本企業改革引擎正式點火，飛機開始在跑道上加速。

第三個階段則是實現長期投資回報並且持續向前。窪田慶太表示，進入2026年，改革進入收穫期。日本金融廳修訂版企業的公司治理守則，進一步促使企業有效運用現金與閒置資產，為長期成長挹注動能。

重新估值 長線價值浮現

另外，窪田慶太指出，東京證券交易所同步推動改革東證指數，提高上市門檻，要求企業具備充足的股票流動性與適當的資訊揭露標準，讓整體市場品質大幅提升。

窪田慶太強調，日本的公司治理從起跑、加速到起飛，這三個階段環環相扣，形成一套完整的政策驅動力。

日本企業的資本效率正在系統性改善，估值重估才剛開始。對長線投資人而言，現在正是日股長線投資的起飛點。

在多方努力之下，日本企業價值持續成長，吸引國際投資人的目光。窪田慶太認為，現在的日股像是1980年代的美股，當時股東積極主義投資人湧入市場，致力釋放股東價值。這類型投資人會思考各種選項，包括下市、分拆、敵意併購等，來實現長期成長潛力。

窪田慶太指出，統計顯示，2014年以來，股東積極主義投資人的數目節節上揚，日本企業管理層收購（MBO）與併購案件同步增加。路博邁作為資產管理業者，實踐股東積極主義，透過代理投票倡議、積極溝通、與企業議合，協助企業改善公司治理與盡職治理，提升企業長線價值。