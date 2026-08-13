兆基風波延燒 租賃全聯會理事長力挺花敬群：我們不是山友、是戰友

兆基、寄居蟹風波持續延燒，不僅牽動房東、房客權益，也讓包租代管制度及政商關係受到檢視。中華民國租賃住宅服務同業公會全國聯合會理事長劉貞君今發聲力挺國家住都中心董事長花敬群，直言「我跟花董不是山友，而是紮紮實實肩並肩的戰友」，並坦言事件確實暴露包租代管制度不足，代管價金等問題已納入後續檢討。

劉貞君表示，李建成事件屬個人投資行為，投資失利及投資人損失是投資雙方的獨立事件，不應因此牽連整體租賃服務業。不過，這次事件確實讓包租代管現行制度的不足浮上檯面，全聯會已盤點相關缺失，未來將逐項改善，其中最受關注的代管價金問題，也已排入研討時程。

針對房東、房客權益，劉貞君指出，全聯會已與國家住都中心達成共識，建立相關防護機制，希望避免負面影響及損失進一步擴大。面對此次危機，住都中心與租賃服務業者也已啟動危機處理，希望攜手度過難關。

對於近期外界將矛頭指向花敬群，劉貞君認為，包租代管產業從2018年發展至今，政府與業者本來就有高度政策溝通需求，主管機關首長與業者熟識並不意外。8年來業者每年與政府舉行大大小小的溝通會議數量眾多，累計上千場並不為過，「如果主管機關首長跟業者不熟，真應了花董說的，說不熟就是他的失職了」。

劉貞君指出，除了正式會議，花敬群也參與產業節慶活動、理事長交接、尾牙、日本考察及市場交流等活動，藉此了解第一線業者需求。他認為，這些都是主管機關與產業溝通的一環，不應因此被影射存在不當關係。

回顧產業發展，劉貞君表示，台灣包租代管業於2018年正式成立，當時擔任內政部次長的花敬群積極推動，第一年便安排約30名台灣業者赴日本考察，借鏡日本發展30多年的租賃管理經驗。

劉貞君指出，近年房價漲幅遠高於所得成長，相較2018年，目前城鄉平均房價漲幅約五成以上，同期家庭可支配所得增幅僅約12.5%，買不起房、轉向租屋的民眾增加，租賃市場規模也持續擴大。政府因此陸續推動租賃專法、包租代管及社會住宅等政策，逐步將租屋市場納入制度管理。

他強調，包租代管法制化後，房客在押金、電費、戶籍遷入及租金補貼等方面獲得更多保障；房東則可透過業者協助找租客、修繕及催繳租金，符合規定者也可享相關租稅優惠及補助。

劉貞君最後表示，包租代管產業發展至今約8年，這次事件雖凸顯制度仍有補強空間，但不應因此否定整體產業，「我跟花董不是山友，而是紮紮實實肩並肩的戰友」，未來將共同守住房東、房客權益，持續完善租賃服務制度。