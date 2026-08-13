生技業籲擴大投資與市場 打造亞洲醫藥研發製造中心

行政院生技產業策略諮議委員會議將登場，生技業者指出，生醫產業面臨資本投入不足、內需市場規模有限、創新藥品與醫材審查及健保給付時程偏長等瓶頸，呼籲政府擴大產業投資與國產藥品市場，推動藥品契約生產及醫療數據開放，打造台灣成亞洲醫藥研發與製造中心。

台灣生物產業發展協會今天攜手國內主要生技產業公協會舉辦「台灣生技產業發展論壇」，集結新藥、製藥、學名藥、精準醫療、醫材及數位健康等領域代表，為即將登場的行政院生技產業策略諮議委員會議提出政策建言。

台灣生物產業協會理事長劉理成表示，美國要求部分藥品在當地製造，加上藥品關稅及藥價政策變化，可能壓縮藥廠獲利，並帶動全球藥品供應鏈重新布局。台灣應發展為區域學名藥製造中心，串聯日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東協市場，並推動法規互認，替國產藥開拓海外市場。

中華民國製藥發展協會理事長陳志麟指出，國產藥廠供應約80%的健保用藥量，取得的健保藥費金額占比卻僅約23%，同時面臨原廠藥降價及進口學名藥競爭。他建議，政府檢視國產與進口學名藥的管理標準，並鼓勵醫療院所提高國產藥採購比例。

中華民國學名藥協會理事長陳誼芬建議，政府成立藥品供應韌性小組及基金，建立必要藥品在地生產計畫與庫存監控平台，並導入契約生產，由政府掌握必要藥品需求，再由業者安排生產，改善部分藥品價格偏低、廠商缺乏合理利潤的問題。

台灣精準醫療產業協會副理事長曾惠瑾表示，台灣擁有健保、癌症登記、人體生物資料庫及臨床醫療資料等優勢，但產業取得及運用門檻仍高，建議成立跨部會專案小組，在保障個資與資訊安全前提下，建立合理的產業利用機制。

台灣生技醫療器材工業同業公會副理事長梁晃千建議，縮短創新醫材取證、驗證及健保給付流程，並建立更具彈性的暫時性給付制度，讓取得許可的產品先進入醫療體系使用，同步蒐集實際使用數據。