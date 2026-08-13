快訊

陳幸妤轟趙建銘 把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

中職／高國輝罕見動怒衝上場 動用范國宸+2教練奮力攔住

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

聽新聞
0:00 / 0:00

生技業籲擴大投資與市場 打造亞洲醫藥研發製造中心

中央社／ 台北13日電

行政院生技產業策略諮議委員會議將登場，生技業者指出，生醫產業面臨資本投入不足、內需市場規模有限、創新藥品與醫材審查及健保給付時程偏長等瓶頸，呼籲政府擴大產業投資與國產藥品市場，推動藥品契約生產及醫療數據開放，打造台灣成亞洲醫藥研發與製造中心。

台灣生物產業發展協會今天攜手國內主要生技產業公協會舉辦「台灣生技產業發展論壇」，集結新藥、製藥、學名藥、精準醫療、醫材及數位健康等領域代表，為即將登場的行政院生技產業策略諮議委員會議提出政策建言。

台灣生物產業協會理事長劉理成表示，美國要求部分藥品在當地製造，加上藥品關稅及藥價政策變化，可能壓縮藥廠獲利，並帶動全球藥品供應鏈重新布局。台灣應發展為區域學名藥製造中心，串聯日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東協市場，並推動法規互認，替國產藥開拓海外市場。

中華民國製藥發展協會理事長陳志麟指出，國產藥廠供應約80%的健保用藥量，取得的健保藥費金額占比卻僅約23%，同時面臨原廠藥降價及進口學名藥競爭。他建議，政府檢視國產與進口學名藥的管理標準，並鼓勵醫療院所提高國產藥採購比例。

中華民國學名藥協會理事長陳誼芬建議，政府成立藥品供應韌性小組及基金，建立必要藥品在地生產計畫與庫存監控平台，並導入契約生產，由政府掌握必要藥品需求，再由業者安排生產，改善部分藥品價格偏低、廠商缺乏合理利潤的問題。

台灣精準醫療產業協會副理事長曾惠瑾表示，台灣擁有健保、癌症登記、人體生物資料庫及臨床醫療資料等優勢，但產業取得及運用門檻仍高，建議成立跨部會專案小組，在保障個資與資訊安全前提下，建立合理的產業利用機制。

台灣生技醫療器材工業同業公會副理事長梁晃千建議，縮短創新醫材取證、驗證及健保給付流程，並建立更具彈性的暫時性給付制度，讓取得許可的產品先進入醫療體系使用，同步蒐集實際使用數據。

醫藥 生技 研發 生技產業 健保

延伸閱讀

動物用藥新制草案 動物醫療機構可自由購藥、轉讓藥品

國發會通過！明年健保總額首度破兆元 成長率最高5.5%

自殺率高出其他癌友五倍 醫盼頭頸癌健保給付放寬限制

超高齡台灣來臨 健康產業迎向長壽新時代

相關新聞

兆基後精進包租代管 內政部擬4大作為2修法：增營保金、限業者承攬數

包租代管龍頭「兆基」爆財務危機，內政部今開記者會說明短中長期精進方向，包括強化業檢項目、建立轉銜業者名單及SOP、檢討營保金計算及上限、研議包租代管業者承攬上限等4大作為。內政部長劉世芳強調，未來百萬租屋家庭總目標沒變。

兆基風波延燒 租賃全聯會理事長力挺花敬群：我們不是山友、是戰友

兆基、寄居蟹風波持續延燒，不僅牽動房東、房客權益，也讓包租代管制度及政商關係受到檢視。中華民國租賃住宅服務同業公會全國聯合會理事長劉貞君今發聲力挺國家住都中心董事長花敬群，直言「我跟花董不是山友，而是紮紮實實肩並肩的戰友」，並坦言事件確實暴露包租代管制度不足，代管價金等問題已納入後續檢討。

「多元興辦」社宅已盤點64處 國土署：引進民間資金開發可供商業使用

外界質疑賴清德總統承諾興建13萬戶社宅政見跳票，內政部今開例行記者會，國土署長蔡長展表示，未來蓋社宅會有一個叫做「多元興辦」，要在目前整體開發區內畫設3%到5%的社宅相關用地，近兩年已盤點全國共64處，引進民間資金來做多元使用開發，六都大概是45處、非六都約19處。

329檔期失靈 6月揭露量僅剩高峰期兩成、連18個月探底

據最新預售實價揭露顯示，6月全國的預售揭露件數維持低量的3,118件，不僅年減17%，更2024年景氣最暢旺時大減82%，已連續18個月低於5千件，反映6月雖有旺季329檔期加持，但預售市場買氣依舊疲軟；以區域來看，雙北市新屋市場相對抗跌，中南部則跌幅較深。

全國租金中位數8,600元！新成屋比中古屋貴2成 電梯宅再貴2至3成

內政部13日公布2026年上半年租金統計，全國租金總價中位數為8,600元，較上期微增1.2%，不過從區域來看，約6成縣市租金中位數沒有變動，近8成行政區租金也未成長，整體租屋市場仍大致維持平穩。值得注意的是，房屋新舊、有無電梯對租金差距明顯，新成屋租金普遍比中古屋高2成以上，電梯大樓也比公寓貴2至3成。

包租代管制度大體檢！內政部曝短期4措施、長期2方向修法

兆基、寄居蟹事件引發外界關注包租代管業者財務風險，內政部13日提出包租代管制度精進方向，短期將先從行政措施著手，包括加強地方業務檢查、建立業者轉銜名單及標準作業流程（SOP）、檢討現行最高500萬元營業保證金，以及研議社宅包租代管業者承攬案件上限；中長期則將研議押金專戶管理及業者退場、租約接續機制，後兩項涉及修法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。