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商總頒第8屆品牌金舶獎 33家海內外企業獲表揚

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
獲獎品牌「CSEmart」正成貿易副總經理丘紘豪（中）接受表揚。圖/商總提供
獲獎品牌「CSEmart」正成貿易副總經理丘紘豪（中）接受表揚。圖/商總提供

商總舉辦的第8屆「品牌金舶獎」今天舉行頒獎典禮，共有33家海內外企業獲獎。商總理事長許舒博表示，面對全球市場競爭，台灣中小企業除了精進技術、提升品質，也要強化品牌經營；商總將透過品牌評選及海外台商網絡，協助企業拓展國際市場。

許舒博指出，品牌是企業進入國際市場的重要基礎，品牌金舶獎除了肯定企業在品牌經營上的成果，也希望帶動企業升級轉型，鼓勵業者持續投入技術、品質及創新，提升台灣品牌在國際市場的能見度。

商總今年並串聯遍布六大洲的海外台商會，建立僑台商合作平台，盼運用海外台商累積的市場經驗、人脈及通路資源，協助獲獎企業了解當地市場需求，降低拓展海外市場的門檻。

本屆品牌金舶獎分為「綠色永續組」、「國際拓展潛力組」、「服務創新組」及「海外僑台商組」。其中，「綠色永續組」著重企業提升能源及資源使用效率；「國際拓展潛力組」評選具海外市場發展潛力的商業模式及商品；「服務創新組」著重跨界整合及創新應用；「海外僑台商組」則以在海外市場深耕、具一定品牌影響力及發展成果的企業為評選對象。

「服務創新組」獲獎企業之一的正成集團（CSEmart），1959年從攝影及影音設備代理起家，市場版圖逐步拓展至大中華區、東協及亞太地區，目前代理品牌超過百種。因應數位影音及AI科技發展，近年跨足音訊、消費性電子、家電、AI及區塊鏈等領域，持續擴大產品及服務範圍。

「海外僑台商組」則有3家企業獲選，包括越南精密工業VPIC、Matteo Lighting及Taelor。僑委會副委員長李姸慧表示，海外僑台商長期深耕當地市場，熟悉當地法規及商業環境，是台灣企業拓展海外市場的重要夥伴；台灣企業也可透過海內外台商資源互補，尋找更多合作機會。

商總表示，未來將持續協助獲獎企業與海外商會及台商組織接軌，運用海內外資源協助企業拓展國際市場，讓更多台灣品牌走向海外。

品牌金舶獎得獎企業和商總理事長許舒博（中）等貴賓一同合影留念。圖/商總提供
品牌金舶獎得獎企業和商總理事長許舒博（中）等貴賓一同合影留念。圖/商總提供

商總理事長許舒博勉勵台灣企業勇敢走出台灣，以創新實力與品牌競爭力站上世界舞台，為台灣產業爭光。圖/商總提供
商總理事長許舒博勉勵台灣企業勇敢走出台灣，以創新實力與品牌競爭力站上世界舞台，為台灣產業爭光。圖/商總提供

商總 品牌 中小企業 台商

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