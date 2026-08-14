元太攜手BMW 打造概念車

元太（8069）持續衝刺電子紙多元應用商機，昨（13）日宣布與BMW攜手打造的第四款概念車，其中，BMW iX3 Flow概念車將於德國慕尼黑 BMW世界（BMW Welt）展出至今年9月底。

這次概念車配合電影《蜘蛛人：重生日》宣傳推出，運用元太E Ink Prism智慧表面技術，將車身外觀化為可程式控制，與車漆表面融合為一的數位顯示介面，展現汽車外觀在動態設計與品牌敘事上的全新可能。

元太總經理洪集茂表示，BMW一直是E Ink探索電子紙創新應用的重要合作夥伴。雙方共同打造的每一款概念車，都持續挑戰技術與設計的可能性。最新作品進一步展現可程式化智慧表面，不僅能改變車身外觀，更能成為傳遞創意、說故事及建立情感連結的全新媒介。

BMW iX3 Flow概念車採用E Ink Prism 技術，將蜘蛛人經典視覺元素融入車身動畫設計，展現智慧表面如何成為全新的沉浸式敘事媒介。車身外觀可由純紅色烤漆塗裝切換至一系列動態畫面，包括蜘蛛網圖騰、電影名稱及合作夥伴品牌識別。

這輛概念車的發表也是E Ink與BMW多年合作的最新成果，透過密切合作，雙方持續拓展智慧車身設計的創新應用。雙方自CES 2022推出全球首款黑白變色概念車以來，陸續發表BMW i Vision Dee全彩變色概念車、藝術創作車款BMW i5 Flow NOSTOKANA，以即將邁向量產、搭載可呈現八種動畫效果E Ink Prism引擎蓋的BMW iX3 Flow。