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世紀鋼強攻離岸風電

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
世紀鋼鐵董事長賴文祥。 聯合報系資料照
世紀鋼鐵董事長賴文祥。 聯合報系資料照

世紀鋼（9958）及同集團世紀風電（2072）昨(13)日舉辦聯合法說會，世紀鋼印尼廠即將投產，可供應更具成本優勢的水下基礎零件，台灣廠區也將釋放更多產能；另外，世紀風電將致力轉型為「全方位能源設備製造商」，瞄準AI帶動半導體與科技業擴廠商機。

世紀鋼基本面營運維持成長，上半年合併營收101億元、年增29%，稅後純益10億元、年增10%，營收、獲利同步成長，上半年毛利率26%，比去年同期的30%減少4個百分點，成為受到關注的訊號。

法人表示，世紀鋼將下一階段成長動能鎖定台灣離岸風電、AI高科技廠房鋼構，以及印尼鋼構與風電市場。上半年離岸風電占比擴大，傳統鋼構縮小，出現相當明顯的產業集中風險。

至於世紀風電部分，將不再侷限於單一水下基礎供應商的角色，全力轉型為涵蓋風(風電)、光(光電)、核(核電)、氣(天然氣)四大領域的「全方位能源設備製造商」，進一步達成國際級的競爭力。

世紀鋼指出，台灣鋼構需求可望受惠AI高科技廠辦及資料中心、智慧物流與倉儲，以及公共工程三大動能；包括台積電及供應鏈持續擴建先進製程廠房，AI資料中心與電力基礎設施也將增加高規格、高承重鋼構需求。

此外，海外布局以印尼為重要據點，世紀鋼看好印尼產業下游化、能源、工業園區及物流建設需求，並透過世紀印尼風能大型製造基地與專屬碼頭，降低大型構件陸運限制，進一步切入東南亞及澳洲離岸風電市場。

印尼政府規劃2030年風力發電裝置容量提升至5GW，長期至2060年目標達37GW，成為公司海外布局的重要想像空間。

法人指出，世紀鋼大規模資本支出帶來的財務槓桿上升，成為市場關注重點。上半年資本支出高達119億元，相較去年同期14.96億元大幅增加；截至6月底固定資產已由去年底183.8億元增加至291.4億元。

伴隨擴產，長期借款也由去年底33億元快速增加至112.91億元，負債總額由204.6億元升至328億元，負債占資產比重由49%提高至56%；流動比率則由去年同期207%降至122%。雖然公司帳上仍握有131.68億元現金，短期資金充裕，世紀鋼處於高資本支出、高成長、高槓桿的財務結構。

整體而言，世紀鋼上半年仍交出營收、營業利益與EPS同步成長的成績，離岸風電基本盤穩固，並進一步將成長觸角伸向AI鋼構及印尼市場。公司長期目標也明確提出擴大國內鋼構、進入東協大型鋼構與印尼風電市場，同時維持健康負債比、提升ROE及穩定現金股利。

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